Offizielle Eröffnung des Escha-Neubaus: "Investition, die Halver guttut"

Halver - 17,6 Millionen Euro hat die Firma Escha in den Neubau am Stammsitz Halver investiert, 12.000 Quadratmeter Nutzfläche in 18 Monaten geschaffen. Die offizielle Eröffnung mit rund 100 geladenen Gästen fand am Mittwochabend statt.