Tag des offenen Hofes in Halver

Halver/Märkischer Kreis - 26 Milchbauern produzieren rund um Halver Milch mit 3000 Kühen. Einer der größten davon ist der Hof Berbecker in Halver-Anschlag. Dort findet am Sonntag kommender Woche der Tag des offenen Hofes für den Märkischen Kreis statt.

Wenn Doris Berbecker Kindergarten-Gruppen oder Schulklassen zu Besuch hat, fragt sie immer nach, wer schon einmal eine Kuh gesehen hat. „Es gehen immer weniger Finger nach oben“, stellt sie fest. Sie spricht von „Indoor-Kindern“, die nicht wissen, wie frisches Heu riecht und die noch nie auf einen Baum geklettert sind. Familien sind daher die Zielgruppe des Hoftages, der am 17. Juni über die Bühne geht. In den Stall des hochmodernen Hofes gucken, mit Bauern reden, Fragen stellen, essen, trinken und landwirtschaftliche Maschinen bestaunen – das und viel mehr erwartet in Anschlag die Gäste.

Alle zwei Jahre Landwirtschaftstag

Alle zwei Jahre organisieren die Landwirte aus dem ganzen Kreisgebiet einen Landwirtschaftstag, bei dem die Bevölkerung eingeladen ist, sich einen Bauernhof persönlich anzusehen und mit den örtlichen Bauernfamilien über die aktuelle Landwirtschaft zu sprechen. Tiere des Bauernhofs hautnah, eine Hüpfburg aus echtem Stroh, Trampeltrecker- Rallye, Hofquiz und Bauernhof-Rundgang mit Erläuterungen zu Tierhaltung, Fütterung und Technik sind nur ein kleiner Auszug aus dem vielfältigen Programm. Bauernhofcafé und Grillstube sorgen für Verpflegung.

+ © Hesse Parallel zum Tag des offenen Hofes findet die Kreistierschau statt. Gemeldet sind für die Veranstaltung 109 Milchkühe, 20 Jungtieren und acht Fleischrassen. Die Schau auf dem eigenen Gelände dürfte gerade für Fachpublikum interessant sein, sagen Thomas Gülicher und Rainer Hahn, Vorsitzender beziehungsweise Geschäftsführer der Tierzüchtervereinigung Ennepe-Ruhr, Hagen und Märkischer Kreis.

Schüler helfen bei der Ausrichtung

Beteiligt an beiden Veranstaltungen sind zudem Landwirtschaftsschüler aus dem Märkischen Kreis, die bei der Ausrichtung helfen und für Fragen zur Verfügung stehen. Fragen dürften die Besucher zuhauf haben, vermutet auch Barbara Kruse, Sprecherin des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes. Denn die Landwirtschaft steckt im Wandel. Weiterhin werden Betriebe aufgegeben, die im hohen Wettbewerbsdruck nicht mehr mithalten können, weiß Günter Buttighofer, Vorsitzender des Kreisverbandes der Landwirte: „Der Strukturwandel ist nicht aufzuhalten.“

Produziert wird mit hohen Kosten und Investitionen in Gebäude und Geräte. Auf der anderen Seite stehen Abnahmepreise, die den laufenden Betrieb kaum decken können.

Nachfolge ist in der Familie gesichert

Der Hof Berbecker ist als Ausrichtungsort insofern interessant, weil die Nachfolge in der Familie gesichert ist und vor einigen Jahren der Entschluss fiel, zu investieren und zu modernisieren. Fütterungsroboter im Stall, vollautomatische Melkanlage und Neubauten sind einige der Beispiele, mit denen der Familienbetrieb langfristig Kosten senken will und zugleich mit Platz, Licht und Luft für gute Bedingungen für 250 Milchkühe und ihren Nachwuchs gesorgt hat. Auch davon, so das Ziel des Hoftages, können sich die Gäste einen Eindruck verschaffen.

+ © Hesse Kuriosum der Veranstaltung am Sonntag kommender Woche wird sein, dass sie in zwei Kreisen stattfindet: Der Hof liegt postalisch zwar in Halver, die größten Flächen der rund 200 Hektar, die die Berbeckers insgesamt bewirtschaften, liegen im Oberbergischen.

Auf einen Blick

Der Tag des offenen Hofes mit Kreistierschau findet am Sonntag, 17. Juni, von 10 bis 17 Uhr und die Kreistierschau von 10 bis 16 Uhr auf dem Hof Berbecker in Anschlag statt. Veranstalter sind der Westfälisch-Lippische Landschaftsverband, Kreisverband Märkischer Kreis, die Tierzüchtervereinigung Ennepe-Ruhr, Hagen und Märkischer Kreis in Kooperation mit Familie Berbecker.