Türkische Esskultur und gemeinsames Tanzen

In anatolischer Tracht bereiteten diese Männer beim Frühlingsfest der DITIB-Gemeinde in Halver für die Besucher Spezialitäten aus der türkischen Küche zu.

Halver - Wetterglück hatte die DITIB türkisch-islamische Gemeinde Halver am Wochenende mit ihrem Frühlingsfest.

Sowohl am Freitag als auch am Samstag machte das Wetter gute Miene zum fröhlichen Fest im Rathauspark an der Thomasstraße. Lediglich der Himmelfahrtstag, an dem das dreitägige Fest mit abwechslungsreichem Programm begann, war wettertechnisch trüb und grau.

Die anfängliche Wettertristesse trübte den Ablauf des Festes indes nicht im Geringsten. Unter Zeltdächern waren Jung und Alt vor dem Regen geschützt. An allen drei Tagen wartete die türkisch-islamische Gemeinde mit einem bunten Programm für die ganze Familie auf. Gutes Essen – selbst gemacht – spielte dabei eine große Rolle.

Angebot aus türkischer Küche

Aus der türkischen Küche konnten die Besucher unter anderem Adana-Spieße, Döner, Sarma (gefüllte Weinblätter) und Baklava – süßes Gebäck aus Blätterteig – oder Filoteig – kosten. Kuchen, Kaffee und Tee rundeten das reichhaltige Angebot ab. Für diejenigen, denen der Sinn nach einer kühlen Erfrischung stand, war Eismann Murat Soldamli („La Muh“) mit seinem mobilen Eiswagen vor Ort. Gleich drei Hüpfburgen hatte das Orga-Team um Nihat Keles und Aytun Siler für das Frühlingsfest aufgebaut. Auch an die Jüngsten war dabei mit einer extra kleinen Hüpfburg gedacht worden.

Kleines Schwätzchen und gemeinsam tanzen

Während die Kinder nach Lust und Laune herumtollen konnten, hatten die Erwachsenen Zeit, gemütlich zusammenzusitzen, ein Schwätzchen zu halten, sich kennenzulernen – und spontan miteinander zu tanzen. Ein kleiner Stand mit (Kinder-)Büchern und Kosmetik rundete das Programm ab.

Wer Näheres über den Islam erfahren wollte, hatte zudem Gelegenheit, an einer Moscheeführung teilzunehmen und einen Blick ins Innere des Gebetsraums mit Gebetsnische, Kanzel für das Freitagsgebet und kleinerer Kanzel für tagtägliche Ansprachen zu werfen. „Der Gebetsraum ist für alle offen – egal, ob Mann oder Frau“, erläuterten Nihat Keles und Aytun Siler.

Am Rande erfuhren die Festbesucher zudem, dass die Halveraner Gemeinde Spenden für sauberes Trinkwasser in Afrika sammelt.