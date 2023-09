Startschuss für einen Hochzeitswald im MK

Von: Florian Hesse

Rund 20 Interessierte waren zur Vorstellung des Ökologischen Projekts zwischen Hälverquelle und Heesfelder Mühle gekommen. © Florian Hesse

Was passiert zwischen der Quelle und der Mühle? Antworten darauf gab es am Dienstagnachmittag.

Halver – Was steckt hinter dem Ökologischen Projekt, das die Stadt Halver gemeinsam mit der Heesfelder Mühle auf den Weg bringen will? Einige Antworten darauf lieferte ein Ortstermin am Dienstagnachmittag, zu dem die Stadt eingeladen hatte.



Etwa 20 Gäste hatten sich dazu am Wander-Rastplatz Winkhof eingefunden. Neben Mitgliedern des Rates waren es auch die Anwohner vom Winkhof, die sich ein Bild verschaffen wollten, wie die großen Flächen künftig genutzt werden und aussehen sollen. Und sie erlebten dabei den inoffiziellen Startschuss für das Projekt, der mit der Pflanzung eines von der CDU angeregten „Hochzeitswaldes“ im Oktober beziehungsweise November fallen wird. „Wenn nichts dagegen spricht, bestelle ich morgen die Bäume“, fragte Klaus Brunsmeier, Geschäftsführer der Heesfelder Mühle, in die Runde.



Bedenken gab es keine, und so wird im Herbst der erste sichtbare Teil des Öko-Projekts „von de Quelle bis zur Mühle“ eine Streuobstwiese werden, die unterhalb des Wandertreffs auf der rechten Seite des dortigen Siepens Richtung Osten auf rund 7000 Quadratmetern heranwachsen soll. Pflege und Rückschnitt der zunächst 50 Bäume übernimmt vertragsgemäß der Verein Heesfelder Mühle, und statt einzelner Markierungen soll mit Schautafeln und QR-Codes gearbeitet werden, um deutlich zu machen, wo welche Sorten stehen und wer sich vielleicht mit Spenden für die Pflanzung engagiert hat.



Doch was auf der großen Fläche passieren soll, geht weit über die Obstbäume auf der Wiese hinaus. Begleitet von Ingo Bünning vom Münsteraner Büro „biopace“ und Studenten, die über das Projekt ihre Masterarbeit verfassen, sollen zunächst 50 bis 60 Hektar von insgesamt 81 ökologisch aufgewertet werden. Bünning und Brunsmeier skizzierten dabei, welche idealen Voraussetzungen im oberen Tal des Hälverbachs gegeben seien mit Freiflächen, unterschiedlichen Waldformen, Gewässern, Trocken- und Feuchtflächen.



Die Wasserrückhaltung und das Belassen von Totholz spielen bei den ökologischen Planungen eine zentrale Rolle. © Florian Hesse

Verschattete Bachläufe und Tümpel sollen das Wasser im Gebiet halten und Lebensraum für Tiere und Pflanzen schaffen, für die die intensive Landwirtschaft und Forstnutzung sonst kaum Raum lassen. Die extensive Nutzung der Flächen soll nach und nach möglichst weiträumig Fuß fassen auf dem Areal und in Absprache mit den Pächtern, die das offene Grünland zur Futtererzeugung nutzen.



Was den Beteiligten vorschwebt, geht aber noch über das Öko-Projekt hinaus. Im Regionalplan ist das Gelände als Naturschutzgebiet vorgesehen. Festgelegt ist das aber noch nicht. Sollte es in Abstimmung mit dem Märkischen Kreis und den zuständigen Behören wie beispielsweise dem Forstamt dazu kommen, wäre es zusammenhängend und in dieser Größe vielleicht einzigartig im Märkischen Kreis.



Ganz uneigennützig ist das Vorhaben aus städtischer Sicht nicht, wie Kämmerer Simon Thienel als Initiator des Projekts offen einräumt. Die Stadt benötigt für Erschließungsmaßnahmen und Versiegelung an anderer Stelle Ausgleichsmaßnahmen. Mit ökologischen Verbesserungen schafft sie geldwerte Umweltpunkte, die zu diesem Zweck anrechenbar sind. Als Win-Win-Situation bezeichnet Bünning „dieses „wunderbare Projekt“.