Bürgermeister äußert sich zu Lkw-Verbot und Auswirkungen

Von: Florian Hesse

Die Frankfurter Straße in Halver ist durch die Sperrung der Talbrücke Rahmede erheblich belastet. © Florian Hesse

Nur weiträumige Lösungen helfen Halver beim Brücken-Problem

Halver - „Es geht doch nur weiträumig.“ Das ist die knappe Antwort, fragt man Bürgermeister Michael Brosch nach den Optionen, die für Halver mit der Sperrung der A45 durch die abgängige Talbrücke übers Rahmedetal nun auf dem Tisch liegen. Das Problem dabei: Halver allein ist machtlos.

Halver habe keine eigene Straßenverkehrsbehörde. Und die Straßen auf Halveraner Stadtgebiet, die vom erkennbar stärker gewordenen Schwerverkehr belastet werden, liegen nicht einmal in der Baulast der Stadt, sondern von Bund und Land.



Kaputt gefahren werden sie jetzt seit gut einem Jahr durch den Ausweichverkehr im Volmetal auf der Bundesstraße 54 und auf der Landesstraße 528. Und auch die kommunalen Straßen sind stärker belastet. Im Rathaus liegen die ersten Anzeigen von Halveranern vor. die für Schäden an ihren Autos Regress fordern. Was an Infrastruktur jetzt und in den nächsten Jahren zerstört wird, könnte am Ende bei der Stadt hängen bleiben, ist Broschs Befürchtung – der immer noch hofft, dass die übergeordneten Stellen den betroffenen Kommunen zur Seite springen. Denn auch in den nächsten Jahren werde die Verkehrslast bleiben.



Ob es tatsächlich so kommt oder ob es vielleicht noch schlimmer wird, dürfte sich in den kommenden Wochen entscheiden. Lüdenscheids Bürgermeister Sebastian Wagemeyer deutete es vor wenigen Tagen an, dass Lüdenscheid unter Umständen ein Durchfahrtsverbot für den Transitverkehr aussprechen würde, und zwar dort, wo die Stadt selbst dazu in der Lage ist. Die Abfahrten Lüdenscheid-Süd und -Mitte liegen innerhalb des Stadtgebiets. Lüdenscheid-Nord liegt außerhalb. Dort wäre der Kreis zuständig.



Was den geplagten Lüdenscheidern im Dauerstau mit Dreck und Lärm vielleicht den Transit-Verkehr vom Hals schafft, könnte aber für die Kommunen der Region die Lage weiter verschärfen. „Die Lkw sind ja nicht weg“, sagt Brosch. Was von Norden kommt, rolle unter Umständen ins Volmetal und dann durch Schalksmühle und Oberbrügge nach Meinerzhagen. Daher: „Jeder Lkw weniger zählt.“



Am Westhofener Kreuz und in Olpe müsse für den Schwerverkehr klar sein, dass die gesamte Region rund um Lüdenscheid für Lkw gesperrt sei, außer für den Quell- und Zielverkehr, den die Wirtschaft benötigt. Doch bislang gebe es an den Schnittstellen lediglich Hinweise – aus denen tatsächlich verbindliche Gebote werden müssten, die dann auch zu ahnden wären, so seine Argumentation.