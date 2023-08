Noch wenige Tage bis zum Sommerfest

Von: Sarah Reichelt

Teilen

Bei Alpcologne werden Alphörner mit einer ausdrucksstarken Frauenstimme kombiniert. Auch Rocklieder und andere Stilrichtungen haben sie im Gepäck. © Neomania Design

Von 15 bis 22.30 Uhr spielt am Samstag die Musik.

Halver – Nur noch wenige Tage, dann sind Folk, Pop, Indie. Country, Jazz, Klassik und viele Musikrichtungen mehr beim Sommerfest rund ums Rathaus in Halver zu hören. Zum ersten Mal findet diese Veranstaltung am 12. August statt. Zwei Bühnen und neun Bands erwarten die Besucher, außerdem ein umfangreiches Kinderprogramm und viel Unterhaltung – und alles bei freiem Eintritt.



Das Programm

Los geht es am Samstag, 12. August, um 15 Uhr: Auf zwei Bühnen werden neun verschiedene Musik-Acts auftreten. In der Konzertmuschel im Rathauspark beginnt das Bühnenprogramm um 15.30 Uhr. Um 15 Uhr geht es auf der Bühne an der Villa Wippermann los. Neben den musikalischen Gästen gibt es zwei sogenannte Walk-Acts: Zwei Stelzenläufer im Steamtime-Look sind von Wiesel-Events dabei. Außerdem ist Julian Button mit seinem Roboterschaf auf dem Fest unterwegs. Der Eintritt ist frei. Der letzte Auftritt geht bis 22.30 Uhr.



Die Acts

Auf zwei Bühnen werden die Musikerinnen und Musiker zu sehen sein. Los geht es um 15 Uhr auf der Bühne an der Villa Wippermann:



Der erste Act ist Bäng Bäng von 15 bis 16 Uhr. Die Gruppe präsentiert Street Music. Die besteht aus altbekannten Jazztiteln wie „When you’re smiling“, Titeln von Louis Armstrong, Reggae-Stücken wie „ Don’t worry, be happy“ und Rockthemen. Die Band besteht aus Thomas Wurth, der Saxofon sowie Posaune spielt und auch singt, Stephan Aschenbrenner am Saxofon, Michael Meranke spielt Gitarre und Banjo sowie Ditchy Geese, Sousaphonist aus Wuppertal.

Johanna Stein zeigt ihr Können auf dem Cello. © Angelika Emmerling

Weiter geht’s von 16 bis 17 Uhr mit Johanna Stein. Sie bezeichnet sich selbst als „multi-stilistische Cellistin und Sängerin“ aus Köln. Sie fühlt sich in unterschiedliche Genres und Stilrichtungen ein – ob Klassik, Jazz, Rock, Pop, Fusion oder Weltmusik.

Die Band Alpcologne steht von 17.30 bis 18.30 Uhr auf der Bühne. Alphörner und eine ausdrucksstarke Frauenstimme prägen die Musik der Gruppe. Wie klingt ein Rocksong auf Alphörnern? Ist ein Tango mit den Instrumenten möglich? Diese Fragen werden an dem Abend in Halver für das Publikum beantwortet.

Den Abschluss bildet das Duo BuMer von 19 bis 20 Uhr. Christian Busch (Gitarre, Gesang und Mundharmonika) und Stephen Mertens (Vibrafon und Marimba) bewegen sich in verschiedenen Musikrichtungen. Sie interpretieren Stücke von den Beatles, Simon & Garfunkel, Neil Young und Cat Stevens auf ihre eigene Weise.

In der Konzertmuschel im Rathauspark beginnt das Programm um 15.30 Uhr. Folgende Acts sind zu sehen und zu hören:



Die Feuersteins machen den Auftakt von 15.30 bis 16.30 Uhr. Die Familien-Band aus Bochum mag den Mix aus Folk, Pop, Indie, Country und Liedermacherkunst. Mit diesem Sound kommt die Gruppe zum Sommerfest. Von „schwungvollen und tanzbaren Instrumentalstücken, starken Melodien und treibenden Rhythmen“ ist bei der Band die Rede.

Singer- und Songwriter Binyo (Robin Brunsmeier) zeigt sein Können von 17 bis 18 Uhr. Der gebürtige Halveraner ist in der Region bereits bekannt. Er macht deutschsprachigen Indie-Pop mit Wortwitz und Tiefgang. Reggae und Hip-Hop sind Einflüsse, die in seiner Musik durchaus vorkommen.

„Virtuose Saxofon-Soli, funky Gitarrenriffs, ausgefeilte Drumgrooves und das Schmatzen und Kreischen der Hammondorgel“ – diesen Sound verspricht die Gruppe Odd & Even, die von 18.30 bis 19.30 spielt.

Kölsche Musik gibt es von 20 bis 21 Uhr mit KölschPur. Die Gruppe bringt Abwechslung ins Musikprogramm in folgender Besetzung: David Aktas (Bass und Gesang), Felix Nesgen (Schlagzeug und Gesang), Christof Kellerwessel (Gitarre), Michael Lätsch (Keyboard und Gesang), Thomas Nesgen (Gitarre und Gesang) und Manfred Bröde (Mandoline, Quetsch und Gesang).

Roman & Julian Wasserfuhr stehen von 21.30 bis 22.30 Uhr auf der Bühne. Sie zählen zu den renommiertesten Jazz-Musikern in Deutschland und kommen mit ihrem neuen Album „Mosaic“ nach Halver.

Gastro-Angebot

Um die Verpflegung der Besucherinnen und Besucher mit Speisen und Getränken an diesem Tag kümmern sich viele Beteiligte. Laut Aldona Weis von der Stadt Halver ist das Team des Kulturbahnhofs mit dabei. Die Privatbrauerei Schnaff aus Hückeswagen serviert Getränke. Die gibt es unter anderem auch beim Team der Hewa Tea Lounge: Dort werden Cocktails und Burger zubereitet.



In der Villa Wippermann gibt’s Fingerfood. Das Eventteam sorgt für Getränke in der Villa. Das Sentiris-Team verkauft Crêpes. Eis gibt’s am Eiswagen Bittner aus Meinerzhagen.