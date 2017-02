TuS Ennepe: Karneval ausverkauft

Halver - Die Hauptveranstaltung des Karnevals des TuS Ennepe am Samstag, 25. Februar, im Sportlerheim in der FK-Söhnchen-Arena in Schwenke, ist ausverkauft.

Das teilte der TuS Ennepe gestern mit.

Freien Eintritt und Platz für jedermann gibt es allerdings beim Kinderkarneval am Sonntag, 26. Februar. Die Feier findet ebenfalls im Sportlerheim der FK-Söhnchen-Arena statt.

„Alle Halveraner – Kinder, Eltern, Omas, Opas – sind bei freiem Eintritt eingeladen mitzufeiern. Unter der Leitung von Fabienne Kriegeskorte und Nathalie Chehade gibt es ein buntes Programm von Kindern für Kinder. Auch für die Verpflegung sorgt der TuS Ennepe wieder in gewohnter Manier“, heißt es weiter.