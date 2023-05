Einblick in besonderes Bogenschießen in Halver

Von: Björn Othlinghaus

Teilen

Teilnehmerin Anna Dorn fiel durch ihr knallrotes traditionelles Gewand, den Chellick, besonders auf. © Othlinghaus, Björn

Der dritte Wettbewerb des Clubs zum Koreanischen Bogenschießen fand dieses Mal in Halver statt. Am Winkhof wurde die „Nischensportart“ am Wochenende ausgeführt.

Halver – Sportlerinnen und Sportler, die sich auf das Koreanische Bogenschießen spezialisiert haben, werden oft von anderen Bogensportlern belächelt, weil sie mit Bögen schießen, die so klein sind, dass sie Kinderbögen ähneln. „Dabei schießen wir deutlich weiter und auf Scheiben mit einer Distanz von 145 Metern, während die Scheibe beim gängigen Bogenschießen nur 90 Meter weit entfernt steht“, erklärt Jens Werner von der Korean Traditional Archery in Germany.

Außerdem wird nicht mit drei Fingern, sondern mit einem Daumenring geschossen, da das Seil des deutlich kleineren Bogens beim Spannen in einem spitzeren Winkel zuläuft, der die gewohnte Technik zu einer schmerzhaften Angelegenheit machen würde.

Wir sind unglaublich froh über diese Location.

Der Bogenclub, der sich auf die koreanische Variante des Sports spezialisiert hat, veranstaltete am Samstag seinen dritten Wettkampf erstmals auf dem Gelände rund um die Wanderhütte am Winkhof. „Wir sind unglaublich froh über diese Location, die für unsere Zwecke wirklich hervorragend geeignet ist, und möchten uns ganz herzlich bei Mandy Klotz von der Stadtverwaltung für die schnelle Zusage und die tolle Pflege des Geländes bedanken, das sehr sorgfältig gemäht wurde“, freute sich Jens Werner, der die Veranstaltung gemeinsam mit Ki Joong Eom, Britta Strecke und Melanie Breiting-Fischer organisiert hatte.

Einige der Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellen sich zum Gruppenbild. © Othlinghaus, Björn

Das Bogenschießen in dieser Form war im alten Korea ursprünglich Bestandteil der Offiziersprüfung, wie Ki Joong Eom, der selbst Koreaner ist, aber schon seit mehr als 20 Jahren in Deutschland lebt, zu berichten weiß. Kennengelernt haben sich die Fans dieser Sportart über das Internet, genauer gesagt über die Facebook-Seite, die Kim Joong Eom zu diesem Thema betreibt und bei der es sich auch um die offizielle Clubseite handelt.

Angebot für Liebhaber in ganz Deutschland

Obwohl die meisten Fans der Sportart, die sich in dem Club zusammengefunden haben, überwiegend aus Halver und Umgebung stammen, richtet sich das Angebot an Liebhaber des Koreanischen Bogenschießens in ganz Deutschland. „Schließlich handelt es sich dabei um eine Nischensportart, sodass wir für alle Anhänger offen sind“, betont Jens Werner. Dementsprechend fand auch der erste Wettbewerb im Jahr 2020 in Leipzig statt, der zweite ein Jahr später allerdings bereits in Iserlohn.

Koreanisches Bogenschießen in Halver Fotostrecke ansehen

Insgesamt 17 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen am Wettbewerb teil, darüber hinaus hatten am Samstag drei Gäste den Weg zur Wanderhütte gefunden. Das Gelände, das über eine große Wiese mit einer Senke verfügt, eignete sich ideal für die Durchführung des Wettbewerbs, für den eine 100 Meter entfernte Zielscheibe zum Üben sowie eine 145 Meter entfernte Scheibe für den eigentlichen Wettbewerb aufgestellt wurden. Für den Wettbewerb hatte jeder Teilnehmer drei mal fünf Schuss auf die Scheibe zur Verfügung, wobei es bei den Zielscheiben keine Ringe gibt, sondern lediglich die Treffer gezählt werden. Auf die Übungsscheibe konnte dagegen so oft geschossen werden wie notwendig.

Kurze Wanderungen sind dabei

Für zusätzliche sportliche Betätigung sorgte indes der Umstand, dass die Pfeile nach einer gewissen Zeit zurückgeholt werden mussten, damit wieder Munition vorhanden ist. Somit sorgten kurze Wanderungen bergauf und bergab durch die Senke und wieder zurück stets für genug Bewegung zwischendurch.

Auch zwischendurch blieben die Teilnehmer in Bewegung, da die Pfeile eingesammelt werden mussten. Somit legte jeder über den Tag hinweg einige Kilometer zurück. © Othlinghaus, Björn

Ganz besonders fiel bei allen Aktivitäten die Teilnehmerin Anna Dorn ins Auge, denn sie trat mit ihrem knallroten, traditionellen koreanischen Offiziersgewand, dem Chellick, an. „Das rote Gewand war den hohen, ein blaues den niedrigeren Offizieren vorbehalten“, wusste dazu Ki Joong Eom zu berichten.

Der Club freut sich über jedes neue Mitglied und jeden Interessenten, wobei man über die Facebook-Seite, die über Ki Joong Eom läuft, per Nachrichte Kontakt aufnehmen kann. „Grundsätzlich kann jeder auch als blutiger Anfänger Mitglied werden, die grundlegenden Regeln lernt man recht schnell“, betont Jens Werner. „Für Kinder ist der Sport allerdings nicht geeignet, man sollte dazu mindestens 16 Jahre alt sein.“