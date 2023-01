Neuer Leiter für die Polizeiwache in Halver 

Nils Haböck an der Spitze der Polizei in Halver

+ © Florian Hesse Jörg Schönenberg, Jens Naumann, Guido Bloch, Nils Haböck, Michael Brosch und Andreas Barnewitz (von links) waren zum Wechsel an der Spitze der Polizeiwache Halver zusammengekommen. © Florian Hesse

Dem „Neuen“ muss man Halver nicht erklären.

Halver - Seit Montag, 6 Uhr, hat die Polizeiwache Halver einen neuen Leiter. Nils Haböck, vom Dienstgrad her Polizeihauptkommissar, ist zurückgekehrt an seine frühere Wirkungsstätte an der Frankfurter Straße, diesmal als Chef.

In dieser Position löst er Jens Naumann ab, der im vorigen Monat in seine Heimatstadt Altena gewechselt war und sich daher dort nicht neu einleben muss.



Das gilt natürlich auch für Nils Haböck, den die Bürger und die Verwaltungen in Halver und Schalksmühle von früher kennen. Mehr als 13 Jahre hat der 46 Jahre alte Familienvater aus Schalksmühle bereits im Wachdienst in Halver gearbeitet, war im September 2019 als Wachdienstführer nach Iserlohn gegangen, um sich für Führungsaufgaben weiterzuqualifizieren.



Damals sei er „gegangen, um wiederzukommen“, sagte er am Montag bei seiner offiziellen Einführung. Dass das geklappt habe, habe viel mit dem Rückhalt seiner Familie zu tun, machte er am Rand der Vorstellung ausdrücklich deutlich.



Welche Bedeutung ein Wachleiter gerade im ländlichen Raum hat, wurde erkennbar in der lockeren Gesprächsrunde, die sich in der Wache zur Ablösung und Schlüsselübergabe zusammengefunden hatte.



Die Bürgermeister aus Halver und Schalksmühle, Michael Brosch und Jörg Schönenberg, waren dazugekommen, der Leiter der Führungsstelle Gefahrenabwehr und Einsatz der Kreispolizeibehörde Iserlohn, Guido Bloch, und auch Personalratsvorsitzender Andreas Barnewitz. Und nicht zuletzt: Sein Vorgänger Jens Naumann war da, um dem Kollegen eine glückliche Hand in Halver zu wünschen. Die Weichen dafür sind gestellt. Die Zusammenarbeit mit den kommunalen Behörden, Hilfsorganisationen und Polizei stehe auf einer soliden Basis, wie die Bürgermeister aus den Erfahrungen der Vergangenheit feststellten.