Tierische Kinderstube in Halver-Brüninghausen

+ © Rüdiger Moll Nachwuchs bei Familie Nilgans in Halver-Brüninghausen: Acht Küken sind dort geschlüpft. © Rüdiger Moll

Seit wenigen Tagen ist eine Menge los auf einem Teich in Halver-Brüninghausen. Acht Nilgans-Küken haben dort das Licht der Welt erblickt und werden von beiden Elterntieren streng bewacht.

Unser Leser Rüdiger Moll fotografierte die neue Großfamilie und freut sich über die in heimischen Gefilden noch recht seltenen Wasservögel. „Es ist das erste Mal, dass Nilgänse hier Nachwuchs zur Welt gebracht haben“, so Moll im Gespräch mit unserer Redaktion.

Ursprünglich heimisch in Afrika

Das Verbreitungsgebiet der Nilgans – nomen est omen – liegt ursprünglich entlang des Nils in Ägypten und südlich der Sahara. Dass es inzwischen auch mitteleuropäische Vorkommen gibt, ist wohl auf Aussetzungen und Gefangenschaftsflüchtlinge in den Niederlanden und in Großbritannien zurückzuführen.

Die Ankunft neuer Arten wird nicht immer als unproblematisch gesehen, weil lokale und regionale Arten so zurückgedrängt werden können. Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) stuft die ökologische Schädlichkeit der Nilgans jedoch von „gering“ bis „nicht vorhanden“ ein und lehnt Maßnahmen zu einer Reduzierung des Bestandes ab.

In Brüninghausen jedenfalls freut man sich über die neuen Teichbewohner, die hier quasi Feder an Feder mit anderen Wasservögeln leben.