Halveraner Wirte uneinig über Rauchverbot

+ © Opfermann Iveta Svejnar, die das Restaurant Zur Neustadt führt, findet viel Positives am Nichtraucherschutzgesetz. Dieses sei ihrer Meinung nach nicht verantwortlich für zurückgehende Umsätze. © Opfermann

Halver - Zehn Jahre ist es her, dass in Nordrhein-Westfalen das Nichtraucherschutzgesetz erlassen wurde. Zunächst galt es noch in abgeschwächter Form – es konnte etwa in abgetrennten Bereichen geraucht werden –, ab 2013 durfte in Gaststätten gar nicht mehr „gequalmt“ werden. Das Thema Rauchverbot bewerten Halveraner Gastwirte allerdings unterschiedlich.