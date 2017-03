Neustart fürs Heimatmuseum in der Villa Wippermann

Halver - Nach zwei Monaten Pause geht es in neuen Räumen weiter für das Heimatmuseum Halver in der Villa Wippermann. Erstmalig am Sonntag ist die Villa Wippermann an der Frankfurter Straße von 11 bis 17 Uhr für die Öffentlichkeit zugänglich.

+ Jede der Milch- und Sahnekannen hat ihre eigene Geschichte. © Hesse Wer weiß schon, dass bis 1904 in Westfalen Singvögel systematisch gejagt und verspeist wurden? Eine eigene Abteilung in der denkmalgeschützten Villa erzählt anhand von Exponaten, Texten und am Bildschirm vom Vogelfang.

Mehr als eine Million, zum großen Teil Mittel aus dem Strukturförderprogramm der Regionale 2013, stecken insgesamt in dem Projekt, das Strahlwirkung insbesondere für das Volmetal, aber auch darüber hinaus haben soll als Museum und Veranstaltungsort.