Neujahrskonzert mit Ehrung für "Jugend musiziert"-Teilnehmerin

+ © Dettlaff-Rietz Elisabeth Manns, die Bezirksleiterin der Musikschule in Halver, bedankte sich bei allen Mitwirkenden. © Dettlaff-Rietz

Halver - Mit einer Ehrung begann am Samstagabend das Konzert zum neuen Jahr der Musikschule Volmetal. Alisa Raatz (Querflöte) hatte erfolgreich am Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ teilgenommen und sich mit ihren Leistungen für die Teilnahme am Landeswettbewerb qualifiziert. Im Kulturbahnhof erhielt Alisa im Namen der Stadt Halver von Bürgermeister Michael Brosch ein Präsent.