Straßen.NRW beschäftigt sich mit Horrokurve der L528

Halver - Die Horrorkurve der Landesstraße 528 in Halver ist nach wie vor Thema.

Die Horrorkurve der Landesstraße 528 am Ortsausgang in Richtung Kierspe soll voraussichtlich in den Osterferien endlich Fahrbahnmarkierungen erhalten. Das hat unseren Informationen zufolge jetzt der Landesbetrieb Straßen.NRW zugesagt.

Am 8. Dezember 2018 war dort eine 26-jährige Frau aus Hessen gestorben, im Januar 2019 wurde eine 24-Jährige schwer verletzt. An die Verstorbene erinnern ein Grablicht, ein Gesteck und ein Alukoffer mit christlicher Literatur, die man kostenfrei mitnehmen darf.