154 Neugeborene 2016 in Halver gemeldet

Halver - Insgesamt 154 Neugeborene wurden im Jahr 2016 beim Einwohnermeldeamt der Stadt Halver registriert. Davon waren 79 weiblich und 75 männlich. 2015 wurden lediglich 143 Neugeborene registriert, davon waren ebenfalls 79 weiblich, 64 männlich.

Die beliebtesten Namen für die neugeborenen Mädchen in Halver waren Melina, Emma und Elisa, die alle zwei Mal gewählt wurden. Bei den Jungen wurde drei Kindern der Name Luis und jeweils zwei Kindern die Namen Josia, Milan, Samuel und David gegeben. „Man kann deutlich erkennen, dass die Vielfalt der Namen in Halver zu nimmt“, staunt Gabriele Kasemann vom Einwohnermeldeamt der Stadt Halver über die verschiedenen außergewöhnlichen Vornamen.

Mit den genannten Namen weicht der Trend in Halver von der deutschlandweiten Favoritenliste ab. Melina landet dort auf Platz 36 und Elisa auf Platz 40. Lediglich Emma mischt weit vorne auf Platz zwei mit. Der Jungenname Luis landet gemeinsam mit allen anderen Schreibvarianten auf Platz acht, Milan auf Platz 29, Samuel auf dem 40. Platz und David auf dem 24. Der Name Josia schafft es in Deutschland nicht unter die Top-500. Die häufigsten Vornamen in Deutschland waren im vergangenen Jahr Mia, Emma und Sophia/Sofia für Mädchen und Ben, Paul und Jonas für Jungen.

177 Sterbefälle im Jahr 2016

Sterbefälle wurden in Halver im Jahr 2016 177 gemeldet, wovon 98 weiblich und 78 männlich waren. Auch 2015 lag der Anteil an Frauen deutlich über dem der Männer. Damals waren es noch 229 Sterbefälle in Halver. „Es ist in den vergangenen Jahren immer so gewesen, dass wir mehr weibliche Sterbefälle hatten als männliche“, sagt Kasemann und vermutet, dass durch die Seniorenheime mehr Menschen im hohen Alter nach Halver ziehen und darunter mehr Frauen sind.