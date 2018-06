Neues Wohnungskonzept für Asylbewerber und Wohnungslose

Halver - Die Stadt Halver will die Unterbringung Wohnungsloser und ausländischer Flüchtlinge neu strukturieren. Ein Konzept dazu wird Thomas Gehring, Fachereichsleiter Bürgerdienste, in den jetzt anstehenden Sitzungen der Fachausschüsse und des Rates vorstellen.

Drei Ziele werden in der Vorlage für die Politik genannt: die Vorhaltung ausreichender Unterbringungskapazitäten, der wirtschaftliche Betrieb dieser Einrichtungen, die Aufgabe und Veräußerung von Objekten, die nicht mehr genutzt werden. Dazu zählen auch das ehemalige Hotel Haus Frommann in Carthausen und die frühere Förderschule an der Susannenhöh. Beide Immobilien sollen verkauft werden.

Die ehemalige Schule war als Übergangsheim des Landes betrieben worden. Das Haus Frommann hatte die Stadt erworben, um Reserveflächen vorzuhalten bei einem damals zu erwartenden Druck durch den Zuzug weiterer Flüchtlinge.

Weitere Anmietung am Kirchlöher Weg

Im Einzelnen geplant ist Folgendes:

- Die Häuser Bahnweg 4 und 8, zurzeit Obdachlosenunterkünfte, werden aufgegeben und die Grundstücke vermarktet. Vorgesehen ist ein Umzug der Bewohner bereits Ende September dieses Jahres.

- Das Gebäude Bahnweg 6 dient weiterhin hauptsächlich als Übergangsheim für Flüchtlinge. Die obdachlosen Menschen werden in einem separaten Geschoss, voraussichtlich dem Dachgeschoss, untergebracht. Für obdachlose Ehepaare, Alleinerziehende oder anderen Sonderfällen besteht die Möglichkeit, auf den Bahnweg 9 auszuweichen.

- Die Stadt Halver mietet weiterhin Wohnungen von der Wohnungsgesellschaft Halver-Schalksmühle (WHS) im Gebäude Bahnweg 9 zur Unterbringung von Asylbewerbern an. Die Bereitschaft der WHS sei dazu vorhanden.

- Die Häuser Kirchlöher Weg 15, 17 und 19 werden weiter von der SDT-Immo angemietet. Der Eigentümer ist bereit, der Stadt die Gebäude für drei Jahre zu überlassen. Bei den Gebäuden mit den Hausnummern 15 und 17 geht es um die Unterbringung von Flüchtlingen mit Wohnsitzauflage, die sich voraussichtlich bis zu drei Jahre in Halver aufhalten. Das Haus Nummer 19 soll leergezogen und bis 2021 als Reserve vorgehalten werden.

- Ein weiteres Gebäude, das Haus Marktstraße 16, ist bereits leergezogen und der Mietvertrag mit der WHS aufgelöst. Das Haus soll abgebrochen werden. Das Einvernehmen hat der Bürgermeister für die Häuser Nr. 16 und 16 a am 22. Mai gegenüber dem Märkischen Kreis mitgeteilt.

Kernpunkt des Konzepts ist, dass die verschiedenen Personengruppen nicht mehr getrennt untergebracht werden. Als konfliktträchtig habe sich eher herausgestellt, dass der bauliche Zustand der Häuser, die von Wohnungslosen genutzt werden, hinter dem des Übergangsheimes für Flüchtlinge, Bahnweg 6, zurückbleibe.

50 Plätze für den Notfall

Im Ergebnis wird die Stadt 120 reguläre Plätze für Asylbewerber in den Gebäuden Bahnweg 6 und 9 vorhalten, darüber hinaus 50 Notfallplätze für Asylbewerber am Kirchlöher Weg 19. Für anerkannte Asylbewerber mit Wohnsitzauflage stehen fünf bis acht Wohnungen in den Gebäuden am Kirchlöher Weg 15 und 17 bereit. Für Obdachlose werden 25 Plätze am Bahnweg 6 vorgehalten, so die Rechnung.

Info

Der Ausschuss für Kultur, Soziales und Sport tagt am Donnerstag um 17 Uhr im Ratssaal (öffentlich).