Neues Reisebüro eröffnet in Halver

Von: Torben Niecke

Sabine Reinermann möchte ihr Reisebüro „Reinermanns Reisewelten“ am 5. Dezember 2022 in Halver eröffnen. © niecke

Ein neues Reisebüro mitten in Halver. Diesen Traum erfüllt sich Sabine Reinermann mit ihrem Reisebüro „Reinermanns Reisewelten“.

Halver – Am 5. Dezember öffnet die Filiale an der Von-Vincke-Straße ihre Türen. „Das meiste ist bereits getan. Ich wollte ja eigentlich schon viel früher eröffnen“, erklärt die Inhaberin. Doch aus privaten Gründen käme es jetzt erst Anfang Dezember zur Eröffnung. Der Vorfreude gab diese Verschiebung jedoch keinen Dämpfer. „Ich freue mich schon richtig auf die ersten Kunden“, sagt sie. Reinermann kommt gebürtig aus Halver und wohnt auch dort. Gelernt hatte sie im ehemaligen Reisebüro Brandt. Seit 25 Jahren führt sie bereits ein Reisebüro in Ennepetal. Ihr persönliches Steckenpferd in der Reiseplanung seien begleitende Gruppenreisen: „Das macht mir am meisten Spaß, da dort der Kontakt zu den Kunden am engsten ist“, erklärt Reinermann ihre Leidenschaft.

Außenansicht des Reisebüros in der Von-Vincke-Straße nahe des Halveraner Ortskerns. © Torben Niecke

Auf eine große Neueröffnung wolle sie vorerst verzichten. „Wir legen hier im Büro noch den letzten Schliff an und lassen alles auf uns zu kommen.“