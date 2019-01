Neues Jahr, neues Team: Wieder Mittagstisch im Bürgerzentrum

Fünfköpfiges Team bekocht Halver

+ © Hesse Das neue Team des Mittagstischs im Bürgerzentrum: Claudia Wrede, Karin Hellmann, Elke Schmidt, Regina Weitzel und Marianne Fastenrath (von links). © Hesse

Halver - Im neuen Bürgerzentrum an der Mühlenstraße wird es wieder einen Mittagstisch geben – normalerweise an jedem ersten Mittwoch eines Monats, diesmal, bedingt durch den Jahreswechsel, bereits am 9. Januar.