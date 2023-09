Historischer Besuch in der Villa Wippermann 

„Das alte Halver“ als handschriftliches Original

Pälmer-Enkel zu Gast im Regionalmuseum. Sie entdecken ein verschollenes Familienbild.

Halver – Man kann es durchaus als geschichtsträchtigen Besuch bezeichnen, in dessen Nachgang Halvers Heimatmuseum um ein wichtiges und wertvolles Exponat reicher war. Und: Es klärte sich die Herkunft eines Bildes im historischen Klassenzimmer im Obergeschoss.



Der Nachmittag in der Villa Wippermann drehte sich um Dietrich Pälmer, geboren am 8. Juli 1887, gestorben am 24. Mai 1960. Wer sich für die Geschichte Halvers interessiert, kommt an seinem Buch „Das alte Halver“ über die Entwicklung des Ortes, der Häuser, Grundstücke und Bauernhöfe nicht vorbei.



+ Jürgen Buchmann (rechts), Dietlinde Cremer und Heinz Joachim Pälmer, allesamt Enkelkinder von Dietrich Pälmer, waren zu Gast im Heimatmuseum Villa Wippermann. © Jana Eilhardt

Seine Enkel Heinz Joachim Pälmer (aus Dormagen-Nievenheim), Dietlinde Cremer, geb. Pälmer (aus Dormagen) und Jürgen Buchmann (aus Hürth / Mutter: Emmi Marie Buchmann, geb. Pälmer) besuchten am Dienstag die Villa Wippermann, berichtet Ausstellungsorganisatorin Jana Eilhardt.



Sie übergaben das handschriftliche Original des Buches und zwei Montblanc Füllfederhalter aus dem Besitz ihres „Opa Pälmer“ an das Heimatmuseum.



+ Dieses Foto der Dorfschule Anschlag (von 1920) hängt seit mehr als 25 Jahren im Museum. Nun haben es die Enkel von Dietrich Pälmer wieder erkannt. © Jana Eilhardt

Dabei machten die Enkel eine erstaunliche Entdeckung: Seit mehr als 25 Jahren hängt ein Foto der Dorfschule Anschlag (von 1920) im Museum. Jürgen Buchmann erkannte es sofort am angeknabberten Holzrahmen – Spuren seiner Nymphensittiche.



Auf der Rückseite finden sich handschriftliche Notizen seiner Mutter: „Alte Schule Anschlag, an der Opa Dietrich von 1909-1923 als Lehrer in der einklassigen Schule tätig war. Vater mit Dietrich an der Hand… Dieter Pälmer geb. 3.12.14 in der alten Schule. Emmi Pälmer in der alten Schule, an dem Tag kam Bruder Dieter in die Schule“, so steht es geschrieben.



+ Jürgen Buchmann hat das Bild sofort wiedererkannt, vor allem wegen des angeknabberten Holzrahmens – Spuren seiner Nymphensittiche. © Jana Eilhardt

Unklar ist, wie das Bild in den Besitz des Heimatmuseums gekommen ist. Laut Peter Bell, der seit 1998 die Verantwortung für das Museum trägt, hing das Bild „schon immer“ da.



Jürgen Buchmann vermutet, dass seine demente Mutter (Emmi Marie Buchmann, geb. Pälmer, 1921 bis 2007) es im Museum abgegeben haben könnte. Er selbst hatte dieses Foto schon seit Langem vermisst. Die Überraschung und Wiedersehensfreude war daher groß. Im Halverschen Heimatmuseum hat das historische Foto viele Jahre gut behütet verbracht – und bleibt nun auch weiterhin als Blickfang in der historischen Schulklasse von 1900.