Croissant-Waffeln & Cappuccino: Neues Café auf Rädern

Von: Sarah Lorencic

Klein, aber fein: Sabrina Stein hat einen festen Ort für ihren Wagen gefunden, in dem sie Kaffee und kleine Leckerein verkauft. © Kortmann, Thilo

Kaffeespezialitäten und Croffles - eine Mischung aus Croissant und Waffeln - gibt es jetzt ganz neu!

Halver – Mit kleinen Schritten kommt Sabrina Stein ihrem Traum immer näher. Nachdem sie die Bewerbung um das ehemalige Tortenatelier verloren hatte, suchte sie nach Alternativen. Mittlerweile ist sie mit einem mobilen Stand auf Märkten und Veranstaltungen vertreten und kann zudem für Hochzeiten und Events gebucht werden. Dann bietet sie ihren mittlerweile eigenen Frucht-Secco der Marke „Mabisoou“ an. Seit vergangener Woche hat die Halveranerin einen festen Platz in Halver, an dem sie Kaffeespezialitäten und Tee sowie Kleinigkeiten zum Snacken anbietet.

So zum Beispiel Croissants, Schokocroissants, Laugenbrezeln und warme Croffles – eine Kombination aus Waffel und Croissant. Im Laufe der Zeit soll das Angebot noch erweitert werden, sagt die 30-Jährige. Mit ihrem Angebot füllt sie derzeit eine Lücke in Halver. Ihre Idee vom eigenen kleinen Café verfolgt sie derzeit nicht mehr so intensiv wie noch zu Beginn des Jahres und ist stattdessen sehr zufrieden mit ihrer Idee eines mobilen Angebots. Bekanntheit erlangte sie auf dem Halveraner Weihnachtsmarkt, dem Winterzauber an der Heesfelder Mühle oder auch auf dem Balver Höhlenmarkt.

Bonuskarte: bei zehn Stempeln Croffle umsonst

Geöffnet hat der Stand jetzt in Halver und man muss nicht mehr immer auf eine Veranstaltung warten. Immer mittwochs bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr ist der Stand von Sabrina Stein geöffnet. Zu finden ist der Mabisoou Coffee-Stop auf dem Parkplatz an der Schwarzenbach, direkt an der Hagener Straße gegenüber von Getränke Hoffmann. Vor dem Wagen steht zudem ein Pavillon, der die Möglichkeit bietet, vor Ort zu verweilen. Alternativ kann man Kaffee & Co. auch mitnehmen. Neu ist jetzt eine Stempelkarte: Den fünften Kaffee gibt es gratis, bei zehn Stempeln gibt es eine Croffle!