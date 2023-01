Neuer Vorsitzender beim Stadtmarketing in Halver

Von: Frank Zacharias

Teilen

Kristian Hamm ist neuer Vorsitzender des Stadtmarketingvereins in Halver. © Florian Hesse

Halver – Bereits am vergangenen Donnerstag führte der Stadtmarketingverein Halver seine Jahreshauptversammlung durch, bei der es nach Informationen unserer Redaktion im Vorstand personelle Wechsel gab.

Kristian Hamm bestätigte am Mittwoch, dass er die Nachfolge der bisherigen ersten Vorsitzenden Christina Kroner antrat, die fortan als stellvertretende Vorsitzende weitermachen will. Hamm und Kroner tauschen also die Ämter. Weiterhin im Vorstand vertreten seien außerdem Schriftführerin Martina Hesse, Schatzmeister Martin Kroner sowie Alisa Schumann.

Im Rahmen der Versammlung sei vor allem auf die vergangenen Jahre zurückgeblickt und auf kommende Aktionen wie den erneut geplanten Halveraner Herbst geschaut worden, wie Kristian Hamm mitteilte.