Arbeitskreis Spielplatz hat einen Favoriten

Der Arbeitskreis Spielplatz favorisiert die Grünfläche neben dem Hintereingang des Rathauses und in unmittelbarer Nähe zum Rewe-Markt als neue zentrale Spielfläche für Kinder.

Halver- Der Arbeitskreis Spielplatz hat einen Standort gefunden, auf dem künftig Platz zum Toben für die Kinder und ein Ort der Zusammenkunft für Eltern entstehen soll.

Es handelt sich um die rund 1500 Quadratmeter große Fläche an der Mittelstraße in unmittelbarer Nähe zum Hintereingang des Rathauses und zum Rewe-Markt.

„Der Standort bietet mehrere Vorteile“, sagt Bürgermeister Michael Brosch. Durch die Einsehbarkeit sei eine gewisse soziale Kontrolle gegeben, zum anderen habe die Fläche oberhalb der Villa Wippermann auch praktische Vorzüge: „Während eine Mutter oder ein Vater beispielsweise etwas einkaufen geht, kann eine weitere Person vor Ort die Kinder beaufsichtigen. Zudem entsteht so eine schöne Verbindung zwischen Einkaufszentrum, Innenstadt und der Villa Wippermann“, sagt Brosch.

Ausschuss für Bildung und Jugend muss noch zustimmen

Man wolle am neuen Standort mehr Aufenthaltsqualität schaffen, als es ein Spielplatz im derzeitigen Bestand der Stadt bieten kann. Brosch betont jedoch, dass er in Sachen Standort dem Ausschuss für Bildung und Jugend, der dem Vorschlag des Arbeitskreises erst einmal zustimmen muss, nicht vorgreifen wolle. Und dennoch, die Zeit drängt: Denn bis zum 3. Mai muss der Entwurf über einen Spielplatz beim Land eingereicht sein, nur dann besteht die Chance, das Vorhaben mit bis zu 90 Prozent Fördermitteln bezuschussen zu lassen.

„Ob wir jedoch in diesem Jahr noch in den Genuss von Fördermitteln kommen werden, kann ich derzeit nicht sagen“, erklärt Brosch. Derzeit entwickeln die Mitglieder des Arbeitskreises ein Konzept für den Standort, das so detailliert ist, dass es bis zum 3. Mai eingereicht werden kann. „Dabei geht es jedoch noch nicht um die Detailplanung“, erläutert Brosch.

Entscheidung über Einbezug der Meinung Dritter

Bei der nächsten Sitzung des Arbeitskreises am 11. April soll auch darüber entschieden werden, ob man die Meinung Dritter, zum Beispiel von Eltern oder Vertretern der Kitas und Grundschulen, mit in die Planungen bezieht. „Ich würde das sehr begrüßen und werde dies von seitens der Verwaltung vorschlagen.“