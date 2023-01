Neuer Prinz für Karneval in Schwenke gewählt

Von: Wesley Baankreis

Teilen

Prinz Ulli III. und Prinzessin Claudia haben in diesem Jahr die Regentschaft des närrischen Treibens in Schwenke übernommen. Im Rahmen des vereinseigenen Mitternachtsturniers stellten der TuS-Vorsitzende Lutz Wengenroth (rechts) und der bisherige Prinz Tristan (links) das neue Prinzenpaar vor. © Wesley Baankreis

Die fünfte Jahreszeit beginnt in Halvers Westen.

Halver - Etwas mehr als einen Monat vor Beginn der fünften Jahreszeit in Schwenke hat der TuS Ennepe sein neues Prinzenpaar für die kommende Karnevalssaison vorgestellt. Prinz Ulli III. und Prinzessin Claudia übernehmen in diesem Jahr die Regentschaft des närrischen Treibens in Schwenke.

Im Rahmen des vereinseigenen Mitternachtsturniers stellten der TuS-Vorsitzende Lutz Wengenroth und der bisherige Prinz Tristan, der bedingt durch Corona als erster Schwenker überhaupt mehr als zwei Jahre im Amt war, das neue Prinzenpaar vor.



Der Höhepunkt des Schwenker Karnevals ist wie immer die große Abendsitzung, die in diesem Jahr am Samstag, 18. Februar, ab 20.11 Uhr im Vereinsheim des TuS Ennepe stattfindet. Der Vorverkauf dafür startet am Samstag, 14. Januar. Die Karten sind zum Preis von 10 Euro pro Person bei Clever Tippen an der Mittelstraße in Halver erhältlich. Neben der Abendveranstaltung gibt es nach der Coronapause auch wieder einen Kinderkarneval an der Friedrichshöhe.



Am Sonntag, 19. Februar, findet die Karnevalssitzung für den Nachwuchs ab 15 Uhr im Vereinsheim des TuS Ennepe statt. Der Eintritt ist frei.