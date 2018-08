Politesse oder Politeur gesucht

Halver - Die Überwachung des ruhenden Verkehrs in der Innenstadt von Halver soll auf geringfügiger Basis stattfinden. Der Umfang der Kontrollen geht aus der Ausschreibung hervor, die die Stadt im Internet bereitstellt.

Es geht demnach um 7,5 Wochenstunden und ein Gehalt von 450 Euro. Befristet ist die Stelle auf zwei Jahre. Hintergrund der Ausschreibung sind Überlegungen in der Verwaltung, durch konsequenteres Verfolgen von Parkverstößen insbesondere an der Frankfurter Straße wie auch an der Bahnhofstraße Dauerparker von den befristeten Stellplätzen zu verdrängen, die vom innerstädtischen Einzelhandel dringend benötigt werden.

In der Ratssitzung im Juli hatte Bürgermeister Michael Brosch die Überlegung zur personellen Verstärkung angedeutet und in der Folge im Gespräch mit dem Allgemeinen Anzeiger konkretisiert.

Postive Rückmeldungen

Im Fachbereich Bürgerdienste sei derzeit nicht ausreichend Personal vorhanden, um ausreichend Kontrolldruck zu erzeugen, hieß es damals – auch mit Blick auf weitere Aufgaben, die in der Fachabteilung anliegen. Auf der anderen Seite habe es im vergangenen Jahr durchaus positive Rückmeldungen der ansässigen Geschäftsleute gegeben, als noch regelmäßig Überprüfungen stattgefunden hatten. Das gelte sowohl für die Einzelhändler wie auch für den Wochenmarkt.

Die meisten zentralen Parkplätze sind mit einer zeitlichen Begrenzung auf eine Stunde versehen, um eine hohe Fluktuation sicherzustellen. Doch ohne Knöllchen werden die Stellplätze vielfach von Berufstätigen genutzt, die deren Nähe zum innerstädtischen Arbeitsplatz schätzen.

„Fähigkeit zum ausdauernden Gehen“

Zum Aufgabenbereich der künftigen Politesse oder eines Politeurs, so die männliche Form, zählen unter anderem: