Neuer Wachleiter für die Polizei

Halver/Schalksmühle - Die Polizeiwache Halver, zuständig auch für Schalksmühle und Lüdenscheid-Brügge, hat einen neuen Leiter.

Alexander Fall aus Schalksmühle ist ab sofort Chef in Halver. Der bisherige Wachleiter, Thorsten Ausborn, wechselt nach Lüdenscheid.

Fünf Jahre hat Ausborn damit in Halver in leitender Funktion gearbeitet und blickt zurück auf eine „sehr schöne Zeit“ mit den Kollegen, der Kommune und auch der Presse. In Erinnerung werde ihm auf jeden Fall die Halveraner Kirmes bleiben: „Das war immer ein Highlight.“

Anlass des Wechsels ist die Fortsetzung der Polizeilaufbahn als Dienstgruppenleiter in Lüdenscheid und damit auch die Chance, zum 1. Polizeihauptkommissar befördert zu werden. Sein Nachfolger, Polizeihauptkommissar Alexander Fall, war zuvor Wachleiter in Altena und freut sich nun darauf, dort zu arbeiten, „wo ich quasi zuhause bin“.

Das Level halten

Der 43-Jährige kann auf Erfahrung aus einer Reihe von Stationen im gesamten Märkischen Kreis verweisen, unter anderem in der Kreisleitstelle in Iserlohn. Erste Aufgabe werde sein, das Level in Halver zu halten. „Das ist eine sehr gut geführte Wache“. Kollege Ausborn habe die Messlatte sehr hoch gelegt.