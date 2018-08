"Riesenpotenzial" in den Volmekommunen

Volmetal - „Echt? Das kann man alles hier machen?“ Das hört Ralf Tebrath, Freizeit- und Naherholungsbeauftragter der Volmekommunen, öfter, wenn er versucht, Menschen die Vorzüge der Region nahezubringen.

Alpakas kraulen, Minigolfen an der frischen Luft oder in der Halle, Fußballgolf, Klettern oder waghalsig mit dem Bike durch den Pumptrack schießen – was zwischen Schalksmühle im Norden und Meinerzhagen im Süden möglich ist, wissen viele nicht.

Natürlich versucht Thebrath im Rahmen des zunächst auf vier Jahre ausgelegten Leader-Projekts auch Auswärtige anzusprechen. Doch wenn die Bürger in Meinerzhagen und Halver, Schalksmühle und Kierspe die Angebote nutzten, die ohnehin in ihren Städten und Gemeinden vorhanden seien, wäre allein schon das „ein Riesenpotenzial“.

Gemeinsamer Flyer der Kommunen

„Der Bauernhof ist unser Tiergarten“, „Die Talsperre ist unsere Südsee“ – ein bisschen selbstironisch kommt der gemeinsame Flyer daher, mit dem die Kommunen an der Volme sich vorstellen. Der erste kommunenübergreifende und damit das OadV-Gebiet umfassende Freizeitflyer ist fertiggestellt. Dieser soll in der Region selber und über die Region hinaus als Werbemittel, insbesondere für die Zielgruppe „Familien“ und „Aktive“, eingesetzt werden.

Der Flyer zeigt die Vielfalt der örtlichen Freizeitinfrastruktur. Der Flyer listet, unterteilt nach Kategorien, verschiedene Freizeitmöglichkeit in der Region, von „aktiv“ über „tierisch“ und „Familienspaß“ bis hin zu „gemeinsam“. Von einer örtlichen Differenzierung der Kategorie wurde Abstand genommen, um den Regionsgedanken weiter zu etablieren.

Im Zuge der Gestaltung des Flyers wurde für den Freizeit- und Naherholungsbereich ein Corporate Design für die Region entwickelt. Dieses spiegelt sich in den Farben, den verwendeten Piktogrammen und den Slogans wider. An dem Design soll nun weiterhin festgehalten werden und hieraus eine Corporate Identity entwickelt werden.

Als weiteres Werbemittel wurde, unter Berücksichtigung der nun gesetzten (Gestaltungs-)Richtlinien, ein Roll-Up erstellt, welches von nun an bei diversen Veranstaltungen, aber auch, zwecks Werbung und Aufmerksamkeit, bei verschiedenen Einrichtungen in der Region „auftauchen“ soll.

Wertchips für Veranstaltungen

Ein weiteres Werbe- und auch „Nutzmittel“, welches vor diesem Hintergrund erstellt wurde, sind die OadV-Wertchips. Diese Wertchips sollen nun zukünftig bei allen Veranstaltungen, welche durch „Oben an der Volme“ organisiert werden, zum Einsatz kommen. Weitere Flyer, auch zu anderen Themen und in digitaler Form, sind diesbezüglich bereits in Planung und teilweise auch in der Umsetzung, sodass das örtliche Angebot sichtbar und buchbar gemacht wird.

Der Flyer ist in allen Rathäusern der Region und weiteren Auslagestellen erhältlich.