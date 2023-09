Sabrina Steins neuer Anlauf aufs Schieferhaus

Von: Frank Zacharias

Teilen

Wollen es noch mal wissen: Sabrina und Armin Ewald Stein vor dem kleinen Café-Wagen „Mabisoou“, der zuletzt auf dem Fest der Humboldtschule zu finden war. Mit einem neuen Konzept will Sabrina Stein ein Café im Schieferhaus eröffnen. © Othlinghaus

Es ist viel passiert seit jenem 8. März 2022, als für Sabrina Stein, die damals noch Wolff hieß, ein Traum zerplatzte. An jenem Tag erfuhr sie, dass nicht sie, sondern Akila und Mahesh Hewkandamby den Zuschlag für die Gastronomie im einstigen „Tortenatelier“-Schieferhaus erhielten.

Halver – Es war ein Tiefschlag, wie die damals 29-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion einräumte. Den Tränen folgte aber der Aufbruch: „Krönchen richten und weitermachen“, lautete damals ihr Motto. Und diese Einstellung ist es auch, die im zweiten Anlauf doch noch ihr Café im Schieferhaus möglich machen soll.

Jetzt, 18 Monate nach der Absage durch die Stadt Halver, wirft die junge Gastronomin, die mittlerweile geheiratet hat und Stein heißt, ihren Hut erneut in den Ring. Das Konzept von „Don Simons Avenue“ ist gescheitert, seit Anfang der vergangenen Woche sucht die Stadt einen neuen Pächter des Gebäudes in prominenter, stadtzentraler Lage.

Umgehend Bewerbung eingereicht

„Ich habe sofort ein überarbeitetes Konzept eingereicht, nachdem die Stadt veröffentlicht hatte, einen neuen Pächter zu suchen“, sagt Stein im Gespräch mit unserer Zeitung. Nach der Absage im Frühjahr 2022 habe sie ihr Konzept überarbeitet. „Es war damals sehr sachlich, jetzt wurde es aufgehübscht, aber auch inhaltlich etwas verändert.“

Lag das Hauptaugenmerk zuletzt noch auf Sandwiches, wolle man dieses Angebot jetzt verkleinern, dafür mehr auf Süßes setzen – und damit „auf das, was sich die Halveraner wünschen“, sagt Sabrina Stein. Sollte sie den Zuschlag erhalten, soll es ein Angebot von Kuchen und Torten geben – möglichst auch in Kooperation zum Beispiel mit dem Tortenatelier. „Dann könnten wir auch außer Haus verkaufen“, erklärt die Halveranerin, die selbst keine gelernte Konditormeisterin ist und nicht mit der Innung Probleme bekommen will. Im eigenen Haus könne sie natürlich ihre eigenen Kreationen anbieten, etwa die sogenannten Croffles, eine Mischung aus Croissant und Waffel, die sich auch in ihrem mobilen Café Mabisoou sehr gut verkaufe.

Einflüsse aus der Großstadt

Daneben sollen aber auch Einflüsse aus Köln oder Düsseldorf in ihr Konzept einfließen: etwa die sogenannten Overnight Oats, die kalt angerührt werden und über Nacht „ziehen“, ehe sie als schnelles Frühstück verzehrt werden. Sandwiches, Suppen und Salate seien aber weiterhin Bestandteil des Konzepts, das auf Bio-, zumindest aber auf regionale Qualität setzt.

Als Mutter eines zweieinhalbjährigen Kindes ist Sabrina Stein aber auch ein anderer Aspekt wichtig, wie sie sagt: „Ich würde gerne ein Angebot für Eltern mit kleineren Kindern schaffen. Mit Hochstühlen, speziellen Speisen und Getränken oder auch Kindergeschirr. Bei mir soll es keine bösen Blicke geben, wenn es mal etwas lauter wird“, sagt die junge Gastronomin, die die Erfahrung als junge Mutter also durchaus mit in das 14-seitige Konzept einbringen will.

Objekt der Begierde: das Schieferhaus an der Frankfurter Straße. © Hesse

Wobei der Aspekt der Erfahrung durchaus ein heikler ist, wie Stein weiß: Dass im März 2022 ihre mangelnde Erfahrung ein Grund für die Absage war, hat Sabrina Stein nicht vergessen. Für diese Erfahrung sorgte nach der Absage zweifellos ihr mobiles Café, das bei vielen Events Kaffeespezialitäten und Fruchtseccos anbietet. Zudem hat auch Schwiegervater Armin Ewald Stein eine größere Rolle inne, ist offizieller Inhaber des Unternehmens Stein Event, in dem Sabrina Steins Café-Wagen Mabisoou als eigene Marke auftritt. „Wir sind ein echtes Familienunternehmen, in der jeder seine Rolle hat. Mein Schwiegervater hält die Fäden in der Hand und hat alles im Griff, während ich die Marke Mabisoou entwickeln kann“, erklärt Sabrina Stein. Auch ihr Ehemann und ihre Schwiegermutter würden in den Café- und Grillwagen von Stein Event helfen. Doch im Falle eines Zuschlags für das Schieferhaus in Halver, hätten schon weitere potenzielle Mitarbeiter ihr Interesse bekundet.

Keine Frage: Die Hoffnung auf eine Zusage ist bei der Familie Stein wieder groß – nicht zuletzt aufgrund der positiven Resonanz, die das Konzept von Mabisoou in den sozialen Medien erfährt. Nicht ohne Grund soll auch das Café diesen Namen erhalten. „Wir sind gespannt und würden uns natürlich sehr freuen, wenn wir den Zuschlag erhalten.“