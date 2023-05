Neue tierische Mitarbeiter beim Bauhof machen „mäh“

Von: Thilo Kortmann

Die Schafsherde arbeitet ab sofort für den Bauhof: Die neuen städtischen Mitarbeiter kümmern sich gerade um das Regenrückhaltebecken. © KORTMANN

Rasenmäher auf vier Pfoten: Die Stadt Halver setzt auf eine Schafsherde als neue Bedienstete für die vielen Rasenflächen.

Halver – „Mäh“ macht es seit kurzer Zeit am Regenrückhaltebecken in Oeckinghausen. Zwischen grauen Firmen lebt jetzt eine Schafsherde. Nicht freiwillig, sondern als Mitarbeiter des Bauhofes der Stadt Halver. Sieben Tage die Woche und rund um die Uhr verbinden sie das Fressen und die Arbeit miteinander. Traumjob, würde man sagen.

Auf die Idee, Schafe einzusetzen, kamen Bürgermeister Michael Brosch und Landwirt Alexander Schickhaus. Der Einfall kam ihnen beim gemeinsamen Bierchen. „Die Idee entstand in lockerer Atmosphäre bei einem Grillfest“, erklärt Michael Brosch. Zusammen mit Schickhaus habe er über die vielen Rasenflächen der Stadt Halver gesprochen, die viele gar nicht sähen, die aber trotzdem gemäht werden müssten. Außerdem ging es um nachhaltige und umweltfreundliche Arbeitsweisen. So habe man diese Jahrhunderte alte Art der Weidewirtschaft thematisiert. Und diese eigne sich auch hervorragend für unwegsames Gelände.

Die neuen Mitarbeiter sind eine Idee von Bürgermeister Michael Brosch (links) und Landwirt Alexander Schickhaus. © Kortmann, Thilo

Und dazu gehörten eben die Regenrückhaltebecken wie in Oeckinghausen. „Diese Flächen sind nicht einfach zu bearbeiten, sie haben zum Teil ein steiles Gefälle“, so Brosch. Die Mitarbeiter des Bauhofes hätten so viel zu tun, dass diese tierische Unterstützung gerade recht komme. „Das ist ein Pilotprojekt. Wenn es gut läuft, dann wird es weitergeführt und vielleicht noch auf andere Gebiete ausgeweitet“, so Brosch.

Entlastung für Bauhof

Die Angestellten des Bauhofes müssten sich aber keine Sorgen um ihre Zukunft machen, „deswegen verliert niemand seinen Job“ , so der Bürgermeister. Die neuen „mähenden“ Mitarbeiter würden zwar fast rund um die Uhr arbeiten beziehungsweise fressen, aber für Grünflächen ohne Zäune wären sie nicht so geeignet, weil sie ausbüchsen oder auch geklaut werden könnten – „sei alles schon vorgekommen“, fügt Schickhaus hinzu.

Ideal für Tiere

Als nahezu ideal bezeichnete der Halveraner Landwirt die Bedingungen am Regenrückhaltebecken. „Wir haben eine gute und hohe Umzäunung, sodass die Schafsherde nicht weglaufen oder entwendet werden kann“, sagt der Landwirt. Bei Hitze gebe es Bäume als Schattenspender für die Herde aus jungen Böcken plus Papa. Wobei die männlichen Tiere dieser Rasse bei Fremden schreckhaft seien. Die weiblichen Tiere hätten da nicht so viel Angst.

Schaffe knabbern nicht die Bäume an

Außerdem eigne sich diese Rasse, die Shropshire Schafe, noch aus einem anderen Grund gut für solch eine Arbeit. „Die Shropshire Schafe knabbern die Bäume nicht an und fressen nicht die Knospen so wie andere Schafe. So richtet diese Rasse keinen Schaden an“, so Schickhaus. Die fräßen nur das Gras, „Und so ist es eine Win-Win-Situation für mich als Landwirt und für die Stadt. Meine Tiere haben Futter und die Stadt hat gemähte Flächen“, freuen sich Schickhaus und Brosch. Als weiteren Schattenspender hat der Halveraner Landwirt einen Anhänger aufgestellt und wenn die Schafe durstig sind, dient ein Wasserwagen für die nötige Erfrischung.

Die Schafsherde hat keine Probleme mit den steilen Hängen des Regenrückhaltebeckens in Oeckinghausen. © Kortmann, Thilo

„Wenn die sich gut machen, dann werden wir sie jetzt regelmäßig und verbreiteter einsetzen“, so Brosch. Man möchte als Stadt auch so versuchen, weniger mit Diesel betriebene Maschinen einzusetzen und so umweltbewusster arbeiten. Zudem sorgten die Tiere auch für eine Düngung der Fläche, was man auch an den Schuhsohlen derjenigen erkennen kann, die die Fläche betreten.

Namenfindung für das Schafsteam

Einen Namen für das neue Team des Bauhofes gebe es allerdings noch nicht, so Brosch, der falle ihnen ja vielleicht bei der Kirmes ein, währendessen die neuen „Rasenmäher“ an diesem warmen Tag im Mai erschöpft in einer schattigen Ecke liegen und schlafen. So wird deutlich: Auch Tiere sind keine Maschinen oder Roboter. Auch diese Mitarbeiter brauchen mal eine Pause vom „Mähen“.