Neue Stromversorgung: Arbeiten in Dahlhausen ab Montag

Teilen

Enervie Vernetzt richtet ab dem 17. Juli eine Baustelle in Dahlhausen ein. © Enervie

Halver – Im Bereich Dahlhausen in Halver stehen Baumaßnahmen an. Ab kommendem Montag, 17. Juli, richtet Enervie Vernetzt die Baustelle ein. Hintergrund ist die Anlieferung einer neuen Ortsnetzstation im August. Dafür müssen Wege befestigt werden.

Im Auftrag von Enervie beginnen die Arbeiten am Montag. Wie Andreas Köster, Pressesprecher von Enervie Vernetzt, mitteilt, gehe es dabei um die „Einrichtung eines befestigten Zufahrtsweges Richtung der Ortschaft Dahlhausen in Halver“. Hintergrund sei die Anlieferung und Installation einer neuen Ortsnetzstation zur Stromversorgung von Dahlhausen.

Station kommt einen Monat später

Diese Station werde einen Monat später, am 17. August, angeliefert. „Die alte Station wird dabei durch eine neue Kompaktstation ersetzt“, heißt es in der entsprechenden Pressemitteilung von Enervie.

Hierfür soll aus Richtung Haus-Rhade-Weg die Zuwegung Richtung Dahlhausen befestigt werden. Das sei nötig, „um den Transport der notwendigen Arbeitsgerätschaften und Materialien der ausführenden Tiefbaufirma sicherzustellen“, heißt es weiter.

Die Station wird dann am Donnerstag, 17. August, in der Zeit von 7 bis 15 Uhr angeliefert und aufgestellt. Die Anlieferung erfolgt hierbei über die Zuwegung aus Richtung Staklenberg. In diesem Zeitraum ist eine Befahrung der Zuwegung nicht möglich. Für die betroffenen Anwohner richtet Enervie Vernetzt daher eine geeignete Fläche zur Abstellung von Fahrzeugen ein.

„Alle an der Maßnahme beteiligten Unternehmen bitten schon jetzt um Verständnis für etwaige Einschränkungen“, heißt es vonseiten der Enervie.