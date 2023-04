Neue Skatmeister in Halver

Von: Florian Hesse

Sieger und Organisatoren der Stadtmeisterschaft im Skat 2023 in Halver. © Ralf Jürgensmeyer

Peter Wolfram ist Stadtmeister.

Halver - 26 Mitspieler waren es am Sonntag, als die Stadtmeisterschaft im Skat in Halver stattfand. Reinhard Göddert und Ralf Meier hatten die Veranstaltung im Vorfeld wieder organisiert und im Bürgerzentrum durchgeführt. Der SPD-Ortsverein ist dabei der Ausrichter. Der Ortsvereinsvorsitzender Ralf Jürgensmeyer hat die Meisterschaften am Sonntag eröffnet und auch am Ende die Preisverleihung durchgeführt. Insgesamt wurden 524 Euro ausgespielt. Peter Wolfram (Mitte) wurde mit 2615 Punkten Stadtmeister. Den zweiten Platz belegte Reiner Sturm (2. von rechts) mit 2610 Punkten, gefolgt von Karl-Heinz Rubel (3. von links) mit 2458 Punkten auf dem dritten Platz.