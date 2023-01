Neue OGS-Leiterin für Oberbrügge: „Hier sind meine Wurzeln“

Von: Florian Hesse

Teilen

Beate Kolb leitet ab Februar die Offene Ganztagsschule in Oberbrügge. © Christian Spies

Die OGS in Oberbrügge hat eine neue Leiterin.

Halver – Die Halveranerin Beate Kolb übernimmt die Leitung der Offenen Ganztagsschule in Oberbrügge. Am 1. Februar steigt die 57-Jährige dort in die Betreuung der Grundschüler ein, nachdem die Leitungsposition im November vergangenen Jahres vakant geworden war.



„Hier sind meine Wurzeln“, sagt sie, und die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen kennt sie auch aus vielen Jahren im Halveraner Jugendzentrum. Etwas schmerzlich allerdings fällt der Abschied aus ihrer jetzigen Tätigkeit aus. An der Gesamtschule Marienheide war sie bislang als Schulsozialarbeiterin und pädagogische Fachkraft tätig „in einem unfassbar tollen Team“.



Die Leitung der OGS in Oberbrügge, Teilstandort der Regenbogenschule, ist ausgestattet mit einem Zeitkontingent von 35 Stunden und Beate Kolbe geht mit Vorfreude und Neugier an die Sache heran: „Ich muss erst mal gucken, was Kinder und Eltern möchten.“ Auch der 1. Beigeordnete Simon Thienel freut sich über die Personalie und die schnelle Neubesetzung mit der berufserfahrenen Halveranerin. Die Bewerberlage, sagt er im AA-Gespräch, sei gut gewesen, obwohl auch im pädagogischen Bereich fachlich qualifizierte Kräfte sonst schwierig zu finden seien.



Und auch für die Elternschaft in Oberbrügge dürfte die Nachricht eine gute sein. Im Vergleich zum OGS-Betrieb in der Kernstadt hatten sich Eltern in Oberbrügge zurückgesetzt gefühlt. Die Standards wie an der Regenbogenschule selbst und an der Lindenhofschule seien im Hinblick auf Betreuung, die Räumlichkeiten und Essensversorgung deutlich höher gewesen, hatten sie auch der Politik gegenüber öffentlich kritisiert. Hinzu kam im November der Weggang der bei Eltern und Kindern beliebten Leiterin Caro Berker.



An der Verbesserung der Betreuungssituation im OGS-Bereich arbeite man mit Hochdruck, hatte Thienel in der Vergangenheit mehrfach betont. Die Stadt investiere deutlich mehr Geld als in der Vergangenheit. Auch die Elternbeiträge waren angehoben worden, um zusätzliche Stundenkontingente zu schaffen.