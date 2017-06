Neue Kita in Oberbrügge: 400.000 Euro für Umbaumaßnahmen

+ © Othlinghaus Viele Oberbrügger waren am Freitag zur Informationsveranstaltung ins Bürgerhaus gekommen. © Othlinghaus

Oberbrügge - Die Katholische Kirche schließt 2018 den Kindergarten St. Georg in Oberbrügge, doch Ersatz ist bereits gefunden: am 1. August 2018 eröffnet der Kindergarten Oberbrügge, der in der Trägerschaft der Sentiris GmbH (ehemals Demenz-Kompetenzzentrum Haus Waldfrieden) stehen wird.