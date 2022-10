Neue Kita in Halver: Viele Gespräche, aber nichts Konkretes

Von: Florian Hesse

Kristian Hamm, Geschäftsführer von Sentiris, (vorne 2. von links) plant eine neue Kita in Halver. © Dettlaff-Rietz, Ursula

Ob es zum kommenden Kindergartenjahr 2023/2024 noch etwas wird mit dem neuen Kindergarten Sternbergerland nahe dem VW-Autohaus Piepenstock an der Hagener Straße, steht zurzeit in den Sternen.

Vor einem Jahr, am 14. September 2021, hatte der Jugendhilfeausschuss des Märkischen Kreises die Halveraner Sentiris gGmbH als Träger der neu zu errichtenden Einrichtung auserkoren. Doch seitdem ruht der See ziemlich still.



Fragt man nach beim künftigen Träger, klingt das alles nach Optimismus, wenn auch gedämpft. Man halte den Standort für ideal und freue sich auf die neue Kita, sagt Sentiris-Geschäftsführer Kristian Hamm. Er sehe aber die Notwendigkeit, neue Kita-Plätze in Halver entstehen zu lassen. Allerdings laufe es „etwas holprig“, lässt sich Hamm zitieren.



Intensive Gespräche

Auf intensive Gespräche verweisen des Weiteren der Lüdenscheider Unternehmer Dr. Michael Piepenstock, der als Investor für die dreigruppige Kita auftreten würde, ebenso Halvers Kämmerer und Wirtschaftsförderer Simon Thienel. Und Bürgermeister Michael Brosch verwies nach einer Anfrage von Sascha Gerhardt (FDP) in der letzten Ratssitzung darauf, dass ein städtebaulicher Vertrag vor Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses zu schließen sei. Hierzu würden „derzeit Gespräche geführt“.



Ganz so jung ist der Satzungsbeschluss, der für den Neubau erforderlich ist, auch nicht mehr. Am 4. April ebnete der Rat der Stadt Halver damit den Weg für die neue Kita. Was in der praktischen Umsetzung auch eine Rolle spielen könnte: Mit galoppierenden Baukosten, fehlenden personellen Ressourcen im Handwerk und Materialengpässen wird es nicht einfacher. Zu einer zeitlichen Festlegung wollte Dr. Michael Piepenstock auch vor diesem Hintergrund nicht kommen.



Kinder- und Jugendhilfe des Märkischen Kreises

Auf der anderen Seite spielt aber die neue Kita eine erhebliche Rolle für die Planung der Kinder- und Jugendhilfe des Märkischen Kreises: „Im Rahmen der Jugendhilfeplanung wurde in der Stadt Halver der dringende Bedarf einer neuen dreigruppigen Kindertageseinrichtung (16 Plätze für Kinder unter drei Jahren und 35 Plätze für Kinder über drei Jahren) deutlich. Insbesondere der U3-Ausbau muss weitervorangetrieben werden, um dem großen Bedarf gerecht zu werden und die angestrebte kreisweite U3-Versorgungsquote von 35 Prozent zu erreichen.“

So steht es in der Begründung für den Beschluss des Kreis-JHA. Und für Kinder und Eltern im gesamten Volmetal sieht es bei der U3-Versorgung, für die Kleinsten also, nach wie vor nicht gut aus. Halver kann in diesem Kita-Jahr für 30,9 Prozent von ihnen Plätze liefern. Schlimmer dran sind nur noch Kierspe mit 28,4 und Meinerzhagen mit 26,3 Prozent.



Ein Rückgang der Zahlen für beide Altersgruppen ist zudem in der kurzfristigen Prognose auch nicht ablesbar. 447 Kita-Kinder sind für das aktuelle Kita-Jahr angegeben, 438 für das folgende und 443 für das Jahr 2024/2025. Mögliche Flüchtlingsbewegungen, die sich zurzeit abzeichnen, sind darin nicht eingerechnet.