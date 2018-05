Vom Wertstoff zum Gefahrgut

+ © Hesse Das Netz, das nie vergisst? Auch das soll sich ändern. Bestandteil der DSGVO ist auch das Recht auf Vergessenwerden und der Anspruch zu erfahren, wer welche persönlichen Daten und aus welchen Gründen speichert. © Hesse

Halver/Schalksmühle - Ein Gespenst geht um in Europa, schrieb Karl Marx vor 170 Jahren und meinte damit den Kommunismus. Dabei ist es heute wohl eher die DSGVO. Was bedeutet die EU-Richtlinie der Datenschutzgrundverordnung eigentlich in der Praxis? Welcher Aufwand steckt hinter der Umsetzung?