Neue Rettungwache: Geeigneter Standort an B 229

+ © Reichelt Gegenüber des Malerbetriebs Dreschel an der B 229 hat die Stadt eine geeignete Fläche gefunden. © Reichelt

Halver - Mit dem einstimmigen Beschluss des Kreistags im Juli dieses Jahres wurde der erste Schritt zum Neubau der Rettungswache in Oeckinghausen gemacht. Inzwischen ist auch ein möglicher Standort in unmittelbarer Nähe zur aktuellen Wache an der Susannenhöhe gefunden.