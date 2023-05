Richtfest für neue Kita in Halver – Bauphase noch bis 2024

Von: Monika Salzmann

Kinder aus der Kita Pusteblume – im Bild mit Verantwortlichen der WHS und der Evangelischen Kirchengemeinde – nahmen ihr künftiges Domizil beim Richtfest in Augenschein. © Salzmann, Jakob

Für die WHS ist es das erste Kindergarten-Projekt.

Halver – Die nächste Etappe ist geschafft: Im Beisein von Bürgermeister Michael Brosch, Architekt Willi Birrenbach, Handwerkern, Kita-Team, Kindern und Eltern feierten die Wohnungsbaugesellschaft Halver-Schalksmühle (WHS) als Bauherr und die Evangelische Kirchengemeinde Halver als Mieter am Freitag ein fröhliches Richtfest am Neubau der Evangelischen Kindertagesstätte Pusteblume an der Marktstraße.

Auf der Baustelle, wo der mit bunten Kreppbändern geschmückte Richtbaum schon von Weitem zu sehen war, sprach Zimmerermeister Eckhard Roß hoch oben vom Dach des fertiggestellten Rohbaus den traditionellen Richtspruch und bat um Segen für das Haus. Wie es der Brauch will, erhob er das Glas auf den Bauherren und ließ es beim Hinabwerfen zu Bruch gehen. Pfarrer Christoph Dickel von der Evangelischen Kirchengemeinde sprach ein Segensgebet.



Für die nachfolgende Richtfeier im Erdgeschoss des Neubaus, mit dessen Fertigstellung im November gerechnet wird, hatten Dorothee Fruntke und Andrea Craen, die beiden Geschäftsführerinnen der WHS, alles liebevoll vorbereitet. Nach einem ersten Rundgang durch die unteren Räume konnten sich die Gäste vom Büfett bedienen und r ins Gespräch kommen.



Erstmalig baut die WHS eine Kita. Der Einzug der Kinder ist im neuen Jahr geplant. Wie Willi Birrenbach erläuterte, geht es zügig auf der Baustelle voran. Witterungsbedingte Unterbrechungen hielten sich bislang im Rahmen. Die ersten Fenster seien bereits eingebaut, ebenso die ersten Türzargen, ließ er wissen. Dank frühzeitiger Bestellung von Materialien und Lagerung in einer Lagerhalle der WHS konnte Birrenbach Lieferproblemen weitgehend entgegenwirken. „Die Leuchten liegen bereits vollständig dort.“



Ausgelegt ist die neue Pusteblume für fünf Kindergartengruppen und 100 Kinder. Drei Gruppen ziehen in die Räume im Erdgeschoss ein, zwei weitere Gruppen in die obere Etage, wo auch die Turnhalle ihren Platz gefunden hat. Im Untergeschoss befindet sich eine sogenannte Verteilerküche für das angelieferte Essen. Insgesamt 15 Parkplätze – mehr als vorgeschrieben – erhält die neue, barrierefreie Kita, die einen Aufzug besitzt und Photovoltaik erhalten soll. Für Eltern wird es eine Anfahrtsmöglichkeit geben, um die Kinder vom Vorplatz aus sicher in der Einrichtung abzugeben. Mit 1200 Quadratmetern Größe ist auch das Außenspielgelände, dessen Spielgeräte zum Teil bereits bestellt sind, beachtlich.



Groß ist die Vorfreude bei Einrichtungsleiterin Michaela Leitzbach und ihrem Team auf die neuen Räume. Mit einer Nestgruppe für die jüngsten Kindergartenkinder, zwei U3-Gruppen und zwei Ü3-Gruppen wird sie in die neue Einrichtung einziehen. „Wir haben viel geplant im Vorfeld. Jetzt sind wir gespannt, wie die Räume in echt aussehen“, erklärte sie. In den Gruppen, mit denen die Kinder später in die neue Kita einziehen, beginnt die Einrichtung mit Unterstützung des Spatzennests im August das neue Kindergartenjahr. Wie Heike Esken, Vorsitzende des Presbyteriums der Evangelischen Kirchengemeinde, ausführte, steht die Kirchengemeinde in puncto Bächterhof-Gelände – alter Standort der Kita Pusteblume – bereits in konkreten Verhandlungen.