Dünnes Tankstellennetz sorgt für Erdgas-Frust bei Autofahrern

Von: Florian Hesse

Günstig und ökologisch sauber – doch am Ende bereut Markus Lenz seine Entscheidung für den Erdgas-Antrieb. Das Tankstellen-Netz wird ausgedünnt. Jetzt müsste er zum Tanken nach Hagen oder Wipperfürth. © Florian Hesse

Im Grunde ist es eine kalte Enteignung, für die der Halveraner Markus Lenz nicht einmal jemanden zur Verantwortung ziehen kann.

Halver – Mit seinem Auto kann er nicht mehr viel anfangen, weil sich Tankstellenbetreiber und Pächter für Erdgas-Zapfsäulen nicht handelseinig werden konnten.

Eigentlich stand für den 32 Jahre alten Web-Entwickler vor drei Jahren die Entscheidung im Raum, wie er zwei Mal in der Woche ins Büro nach Krefeld kommt. Die meiste Zeit konnte er zuhause arbeiten, doch einige Präsenztermine waren eben doch zu absolvieren.



Die Pendelei sollte günstig sein und auch aus ökologischer Sicht möglichst korrekt. Zur Wahl standen ein Diesel oder ein Erdgas-Auto. Markus Lenz entschied sich für Letzteres. Das war falsch. „Es war meine Fehlentscheidung“, sagt er ganz offen und ärgert sich nun. Denn seit die Konzerne Aral und E.ON sich nicht mehr über die Tankmöglichkeit an der Werdohler Landstraße in Lüdenscheid einig sind, ist der Gashahn dort zugedreht. Will Markus Lenz nun tanken, müsste er nach Wipperfürth etwa zwölf Kilometer fahren oder nach Hagen rund 25.



Rund 30 000 Euro hat er für seinen Wagen vor drei Jahren hingelegt. Entscheidendes Argument war: Bio-Erdgas ist günstig. Und das beim Betrieb anfallende CO2 ist nicht fossilen Ursprungs, sondern kann aus pflanzlichen Resten oder Gülle gewonnen werden.



Jetzt steht er mit seinem Seat nicht nur im Regen. Auch der Wiederverkaufswert dürfte deutlich gesunken sein angesichts des ausgedünnten Tankstellennetzes.



„Eigentlich wäre Erdgas eine wichtige Brückentechnologie“, sagt der Halveraner, den es ärgert, dass zwischen Elektro-Autos und dem hergebrachten Benziner der Erdgas-Antrieb in Deutschland keinen Rückhalt hat.



Was ihm nun bleibt, ist, sich bei jeder sich bietenden Gelegenheit den Tank vollzumachen. Denn seinen Seat Leon kann er zwar auch mit Benzin fahren, aber nur ein paar Kilometer.



Lediglich neun Liter Sprit fasst der Tank an Benzin, das der Wagen kurz in der Startphase braucht, bevor er umschaltet auf den Erdgas- und damit Öko-Betrieb. Ein Umbau auf Benzin oder das weiter verbreitete LPG sei nicht wirtschaftlich, hat er durchgerechnet. „Das wäre wie ein neues Fahrzeug“, hat er dabei festgestellt.



Leidtragender der Auseinandersetzung zwischen den Konzernen ist dabei am Ende er – und er ist nicht allein. 242 Erdgas-Autos sind im Märkischen Kreis zugelassen, 38 allein in Lüdenscheid, wo es jetzt auch keine Gas-Tanke mehr gibt. Und offenbar gibt es keinerlei Bestrebungen, die Versorgung wieder herzustellen.



Wie E.ON-Sprecher Alexander Ihl sagt, ging es in den Gesprächen um den Betrieb einer ganzen Reihe von CNG-Anlagen. Ihl: „Nach einer Kündigung der Pachtverträge durch Aral haben Aral und E.ON Gas Mobil in den vergangenen Monaten über rund 40 CNG-Anlagen verhandelt, die von E.ON Gas Mobil an Aral-Tankstellen betrieben werden.“



Nach dem Scheitern der Gespräche zwischen Betreiber und Pächter sei aus Sicht von E.ON ein „wirtschaftlicher Weiterbetrieb der CNG-Anlagen im Sinne unserer Kunden“ nicht möglich gewesen. Und würde die Enervie-Gruppe als Gasversorger die Lücke schließen? Offenbar nicht. Wie Enervie-Sprecher Andreas Köster sagt, sei kein Interesse vorhanden, vor Ort eine CNG-Anlage zu bauen“.



Benziner dominieren Die überwiegende Zahl der Autos in Halver ist mit Benzinmotoren unterwegs, teilt der Märkische Kreis auf Anfrage mit. Mit Stand vom 24. August 2023 fahren:

PKW mit Benzin/Flüssiggas-Antrieb: 93 PKW mit Benzin/Komprimiertes Erdgas-Antrieb: 5 PKW mit Erdgas NG-Antrieb: 10 PKW mit Benzin: 6871 PKW mit Diesel: 3260 PKW mit reinem Elektroantrieb: 281