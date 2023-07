Tag der offenen Tür am Ort für Körper, Geist und Seele

Elisa und Wolfram Stroese haben mit dem Namasté einen Ort für besondere Auszeiten vom Alltag geschaffen. © Namasté /Stroese

Immer erreichbar, immer wieder online und immer seltener bleibt Zeit, Körper, Geist und Seele, zur Ruhe kommen zu lassen und wieder in einen Einklang zu bringen. Dabei ist genau das so wichtig in einer Zeit, in der ein Termin den nächsten jagt und der Alltag uns immer öfter einfach zu viel wird und man nur noch raus möchte.

Wolfram und Elisa Stroese haben schon vor einigen Jahren mit dem Seminarzentrum Halver einen Ort geschaffen, an dem diese besondere Auszeit vom Alltag möglich wird. Dann kam Corona und ließ wenig Raum für mehr als die Pandemie. Jetzt wagen Vater und Tochter allerdings einen Neustart. Und der fängt schon beim Namen an – Namasté. Der Gruß erfahrener Yogis, der gegenseitigen Respekt ausdrückt und dem Gegenüber nicht nur in die Augen, sondern ins Herz schaut, ist zugleich der neue Name des Instituts an der Wipperstraße 38 in Halver. In der alten, liebevoll renovierten Scheune findet sich viel Platz für Freiräume und die unterschiedlichsten Kurse und Veranstaltungen, die jetzt bei einem Tag der offenen Tür vorgestellt werden sollen.

Am Sonntag, 16. Juli, in der Zeit zwischen 12 und 17 Uhr stehen die Türen des Namasté all jenen offen, die auf der Suche nach Wohlbefinden und Ausgleich sind. Dazu finden über den Tag verteilt 30-minütige Schnupperkurse statt, in denen man die verschiedenen Angebote des Namasté selbst ausprobieren kann. Vielfalt ist das Stichwort des Tages, zu der es hier einen kleinen Überblick gibt:

Wing Tsun 12:30 – 13.00 Uhr

Eine spezielle Art der Selbstverteidigung, die auf eine alte, chinesische Kampfkunst zurückgeht, ist das Wing Tsun. René Schroiff hat sich auf diese Art der Selbstverteidigung spezialisiert, die es Frauen und Männern ermöglicht, sich körperlich zu Wehr zu setzen, wenn verbale Deeskalationstechniken versagen. Wing Tsun hat neben der körperlichen Ebene auch eine, die zudem das Selbstbewusstsein hebt und positive Auswirkungen auf die mentale Gesundheit hat.

Ätherische Öle 13:15 – 13:45 Uhr

Ätherische Öle begleiten unser Leben. Manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Angefangen beim morgendlichen Zähneputzen über den Tee, das Kochen oder die Inhalation bei einer Erkältung, bis hin zu ätherischen Ölen in Parfums und Kosmetika. Wie man den sorgfältigen Umgang mit den besonderen Pflanzenessenzen nutzen und damit nicht nur sich selbst unterstützen kann, dazu gibt Aromatherapeutin Silke Schmidt beim Tag der offenen Tür einen kleinen Einblick.

Hatha Yoga 14:00 – 14:30 Uhr

Körper, Geist und Atem in Einklang zu bringen, ist das Ziel des Hatha Yoga. Yogalehrerin Ingrid Stüben leitet den Kurs im Namasté, der sich sowohl für jedes Alter als auch für jede Übungsstufe eignet. Auch Einsteiger finden hier Zugang zur Entspannung und können den Stress des Alltags hinter sich lassen. Hatha Yoga hilft aber auch, den Körper zu kräftigen und langfristig mehr Beweglichkeit zu erlangen. Zusammengeführt wird der Gleichklang von Körper und Geist durch Atemübungen, Pranayama genannt.

Heilsames Singen 14:45 – 15:15 Uhr

Herzenslieder und Mantras singt Birgit Holtermann mit den Kursteilnehmern, die die Kraft des heilsamen Singens einmal selbst erleben möchten. Lieder und Klänge unterschiedlichster Kulturen bilden den Rahmen für die Freude am gemeinsamen Singen. Das Herz für Neues zu öffnen und dem Klang der Töne zu lauschen, kann zur Quelle von Kraft und Lebensfreude werden. Ausdrücklich ist dieser Kurs auch für Menschen geeignet, die glauben, nicht singen zu können.

Yin Yoga 15:30 Uhr – 16:00 Uhr

Michelle Altieri, die nicht nur Vinyasa Yogalehrerin ist, sondern auch Bewusstseinscoach und Meditationslehrerin, will die innere Energie aufladen und Menschen von Stress befreien. Sie weiß, dass der Alltag überwältigend sein kann und hilft, Glaubenssätze aufzudecken und mit gezielten Techniken und Selbstreflexionen neue Wege und Möglichkeiten zu finden. Ihre Yogastunden sind der perfekte Ort, um all das in die Tat umzusetzen und eine innere Balance wiederzufinden. Sie lässt alle drei Bestandteile ihrer Arbeit - Yoga, Coaching und Meditation - in ihre Stunden einfließen und schafft so eine einzigartige Erfahrung für jeden Teilnehmer.

Bewegte Meditation 16:15 – 16:45 Uhr

Die Eindrücke des Tages hinter sich, Altes loslassen und bereit sein für neue Lebensenergie, das ist das Ziel der bewegten Meditation, die Nina Wesolowski anbietet. Vielen Menschen – Männer und Frauen gleichermaßen – fällt Meditation, in der Stille sitzend, oft schwer. Eine aktive Meditation hilft, nicht nur den Körper besser wahrzunehmen, sondern auch Gedanken abzuschalten und von innen heraus zu einem Gefühl tiefer Ruhe zu kommen.

Mensch im Mittelpunkt

Das Namasté öffnet seine Tore und lädt dich ein, in eine Welt voller Energie und Lebensfreude einzutauchen! Hier steht der Mensch im Mittelpunkt und es gibt genügend Zeit für Gespräche, Fragen und Antworten. Komm vorbei, lass dich inspirieren und erlebe die Vielfalt der Schnupperkurse, die um 12.30 Uhr beginnen. Hier kannst du ohne Anmeldung reinschnuppern und dich von erfahrenen Trainern und Lehrern begeistern lassen.

Du möchtest selbst ein Teil des Namaste werden? Dann nutze die Gelegenheit und lerne die Räumlichkeiten kennen. Hier findest du einen wunderschönen Ort für deine Angebote und kannst deine Visionen verwirklichen.

Wipperstraße 38

58553 Halver

E-Mail: info@namaste-halver.de

Internet: www.namaste-halver.de

Instagram: Namaste.Halver