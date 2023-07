Nagetiere aus Südamerika buddeln im Garten an der Heesfelder Mühle

Von: Thilo Kortmann

Nutrias leben im Bach an der Heesfelder Mühle. Familie Rohmann hat die Nagetiere auch im Garten. © Photomanufaktur R. Rohmann

Nutrias stammen eigentlich aus Südamerika. Die Rohmanns aus Halver haben die Nagetiere im Garten an der Heesfelder Mühle.

Halver – Wenn auf einmal der Teich im Garten ausgelaufen ist, dann kann das nur bedeuten, dass da irgendwo ein Loch ist. Denn so schlimm sind die Dürren auch noch nicht, dass über Nacht ein ganzer Gartenteich austrocknet. Genau dieses Problem hatte das Ehepaar Rohmann an der Heesfelder Mühle. „Ich gehe morgens in den Garten und plötzlich ist kein Wasser mehr im Teich. Zuvor war eigentlich noch alles in Ordnung“, erzählt Rüdiger Rohmann, der zusammen mit seiner Ehefrau Martina in der alten Schule gegenüber der Heesfelder Mühle wohnt.

Den Gartenteich geleert

Der Schuldige war schnell ausgemacht. „Seit rund vier Jahren leben hier die Nutrias. Sie kommen über die Wasserstraßen und sind über den Bach hierher gekommen“, weiß Rohmann, der für die Stadt Lüdenscheid arbeitet und nebenberuflich die Photomanufaktur betreibt. Seitdem leben die Nutrias in den Uferböschungen des Baches gegenüber ihres Gartens.

Rüdiger Rohmann steht am besagten Gartenteich. © KORTMANN

Jetzt könnte man annehmen, dass die Rohmanns böse auf diese Nagetiere sind, aber im Gegenteil: „Wir freuen uns über diese besonderen Tiere. Und sie gehören zu den vielen anderen Tieren, die mit uns hier leben“, sagt der gebürtige Wattenscheider.

Tierische Garten-WG

Zu den vielen tierischen Garten-WG-Mitgliedern zählt Rohmann zum Beispiel die Libelle, die Nattern und das Wild wie Rehe und Füchse. Und natürlich gehören auch die Katze und Hund Marcie mit dazu. „Beide haben sich an die Nutrias gewöhnt. Wenn sie die Nager sehen, dann passiert gar nichts“, sagt Rohmann. Hündin Marcie wedele sogar mit dem Schwanz.

Nutrias sind herzlich willkommen

Wobei es doch nur die Nutrias sein können, die einen kompletten Gartenteich leer machen, oder? „Ja, da gibt es nicht viele, die zu so etwas in der Lage sind. Aber wir bekämpfen keine Tiere“, betont der Halveraner. So wie es in den Niederlanden getan werde, käme es überhaupt nicht infrage.

Obwohl er für die Niederländer Verständnis hat, dass sie verstärkt Jagd auf die Tiere machen. Dort seien diese Nager eine wirkliche Bedrohung, „es geht da ganz real um existenzielle Probleme für die die Nutrias sorgen, weil sie die Dämme aushöhlen und so für Überflutungen sorgen können“. Auch in nördlichen Gebieten Deutschlands wird deshalb schon gezielt Jagd auf die Nager gemacht. Und sogar gegessen wird das Nagetier auch schon.

Nutriafleisch als Gericht

Manche Köche bieten bereits Kochkurse an, in denen gezeigt wird, wie man Nutrias zubereitet. „Kommt auch gar nicht infrage. Ich bin Veganer“, so Rohmann. In der DDR, weiß Rohmann, hätten sie früher auch schon Nutrias gegessen. Er habe früher auch Fleisch gegessen, als er noch richtiger Wattenscheider war. Dann sei er Vegetarier geworden. Und vor ein paar Jahren dann Veganer, erzählt er, während er den Damm am Haus entlangschreitet und sagt: „Die Nutrias sind genauso willkommen wie alle anderen Tiere auch.“

Der © graf am Bach direkt neben dem Garten.

Viel Schaden könnten sie nicht weiter anrichten. Der Damm an der Heesfelder Mühle sei hingegen nur ein kleiner Schutz vor Hochwasser, und das hätten sie eh in der vergangenen Zeit öfters im Garten und rund ums Haus gehabt. „Nein, eine Gefährdung sind die Nutrias hier überhaupt nicht“, sagt der Fotograf. Stattdessen akzeptiere man jedes Tier und dessen Verhaltensweisen. Dafür suche man nach anderen Wegen und habe die auch schon gefunden, so Rohmann. Lange habe man beobachtet, welche Pflanzen diese besonderen Nagetiere mögen, weshalb sie so gerne in den Gartenteich kämen, weshalb sie sich durch den Damm, der das Gebäude bei Hochwasser schützt, durchwühlen und buddeln.

Manche Pflanzen mögen die Nutrias nicht

„Irgendwann haben wir dann unterschiedlichste Pflanzen angepflanzt, uns durchprobiert. Solange bis wir die richtigen gefunden haben, diese da mögen sie jetzt nicht“, sagt Rohmann und zeigt auf ein Gewächs, „ich kann ihnen jetzt aber nicht sagen, wie das heißt. Seerosen würden die Nutrias überhaupt nicht ausstehen, nicht nur deshalb schwimmen so viele von den Wasserpflanzen auf dem Teich, „die sehen natürlich auch schön aus“. Mit dicken graubraunen Steinen hat Rohmann den Bereich am Teich zum Bach hin abgesichert. „Dort buddeln sich die Nutrias durch“, sagt er und zeigt auf eine Stelle am Bach hin zum Damm. Ob nicht jetzt mal einer hier vorbeischwimme? „Nein, da muss man schon viel Glück haben, um eins zu sehen“, antwortet der ehemalige Ruhrpottler und lächelt. „Die sind sehr vorsichtig und verstecken sich gut.“

Der Damm hinter der alten Schule schützt vor Hochwasser. © Kortmann, Thilo

Im Winter dagegen seien diese sehr scheuen Tiere häufiger zu sehen, im Sommer versteckten sich diese in schattigen Uferböschungen mehrere Meter vom Garten entfernt. Wieder zeigt Rohmann auf eine Stelle, „da wo die Pflanze am Uferrand ist, da verschwinden die immer“.

Am Uferrand

Da könnte ein Bau sein, in dem sie leben, vermutet er. Rohmann, der sich als Fotograf nebenberuflich auf das Fotografieren von Hunden spezialisiert hat, konnte trotzdem schon mal eines dieser scheuen Tiere fotografieren. Und zwar direkt am Uferrand nähe des Gartenteiches.

Die Nutrias sind längst nicht mehr wegzudenken aus dem Bach an der Mühle. Auch, wenn das kleine Garten-Gewässer der Rohmanns wieder auslaufen würde. „Sie sind herzlich willkommen.“

Woher kommen die Nutrias? Nutrias werden auch Biberratte, Sumpfbiber, Schweifratte oder Coypu genannt. Sie sind eine aus Südamerika stammende und in Mitteleuropa angesiedelte Nagetierart. Sie wird innerhalb der Stachelratten (Echimyidae) eingeordnet. In Europa haben sich die Nagetiere als Neozoon angesiedelt. Seit 1930 wird bereits mit Populationen in Deutschland gerechnet, die auf verwilderte Tiere zurückgehen. Hauptabnehmer für Nutriafelle war nach dem Zweiten Weltkrieg die Bundesrepublik Deutschland. Gegen Ende des 20. Jahrhunderts wandte sich das Modeinteresse vom Nutriapelz ab, gleichzeitig ging auch der deutsche Pelzabsatz erheblich zurück.