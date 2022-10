Scherben und Erbrochenes an einem Ort für Kinder

Von: Florian Hesse

Glasscherben, Essenreste und Kippen auf den Flächen an der Kindervilla an der Schulstraße. © Florian Hesse

Nächtliche „Partys“ mit Nebenwirkungen an der Kindervilla mitten in der Stadt

Halver - Die Kindervilla ist ein Ort für Kinder. Zum spielen, zum Miteinander, zum Lernen voneinander. Die Großtagespflege und der Kindertreff haben sich an der Schulstraße 4 im Herzen der Stadt etabliert. Doch die Stimmung ist gar nicht gut.

„Immer wieder kommt es vor, dass irgendwelche Menschen die Kindervilla in Halver und den angrenzenden Spielplatz als Ort für eine ,Open Air Party’ benutzen“, schreibt Kristian Hamm, Geschäftsführer der gemeinützigen Sentiris GmbH.



„Unsere Mitarbeitenden haben in den letzten Monaten immer wieder Flaschen und Dosen, Hähnchenknochen, Erbrochenes und andere menschliche Ausscheidungen, Kippen, Zigarettenschachteln und Chipstüten entsorgt.“



Am Donnerstagmorgen hätten in der Einfahrt der Kindervilla, in der täglich neun Kinder im Alter von null bis drei Jahren betreut werden, mehrere Glasflachen und Scherben gelegen, die von der Terrasse des Kindertreffs heruntergeworfen worden seien. Und auch der Kindertreff ist zweimal in der Woche Anlaufstelle für Kinder zwischen sechs und elf Jahren.



Die Terrasse wurde offenbar als „Hot Spot“ für die Orgie benutzt und so habe es auch ausgesehen: Glasscherben, Kippen, Müll!



An einer Reaktion kommt Sentiris als Träger nicht mehr vorbei. „Wir haben dieSchnauze voll“, formuliert Hamm es drastisch. Die Kindervilla samt Außengelände sei Privatgelände, auf dem Fremde nichts zu suchen hätten. Aus diesem Grund werde man künftig den Bereich der Einfahrt und der Terrasse mit Video überwachen und jedes unbefugte Betreten zur Anzeige bringen.



Die Kindervilla müsse weiterhin ein sicherer Ort für Kinder bleiben. „Unsere Mitarbeitenden sollen für Kinder da sein, und nicht jeden Tag den Müll von Menschen, die sich nicht benehmen können, wegräumen müssen“, so der Sentiris-Chef.



Polizei und Ordnungsamt seien ohnehin verständigt. Man werde die Kindervilla verstärkt in den Blick nehmen, heißt es auf der Polizeiwache, die Hinweise aufmerksamer Bürger natürlich entgegennimmt unter Tel. 02353/91990.