Don Simon´s Avenue: Öffnungstermin steht fest!

Von: Frank Zacharias

Freuen sich, endlich den Eröffnungstermin der „Don Simon´s Avenue“ bekannt geben zu können: Akila und Mahesh Hewakandamby. © Zacharias, Frank

Viele Halveraner haben gewartet - doch nun steht der Eröffnungstermin des neuen Gastro-Angebots im einstigen Tortenatelier fest.

Halver - Das lange Warten hat ein Ende. Die „Don Simon´s Avenue“ als Gastro-Nachfolgerin des Tortenateliers in einem der Schieferhäuser an der Frankfurter Straße, soll am 26. Februar erstmals ihre Pforten öffnen. Das teilten am Dienstag Mahesh Hewakandamby und sein Sohn Akila im Gespräch mit unserer Redaktion mit bekannt.

Beide äußerten sich froh und erleichtert, die Arbeiten beendet zu haben, die sich vor allem aufgrund der langen Lieferzeiten für Möbel und technische Ausstattung in die Länge gezogen hätten. Zur Erinnerung: Nachdem sich die Politik Anfang März für das Konzept der „Avenue“ ausgesprochen hatte, hatte Mahesh Hewakandamby zunächst eine Eröffnung im Juni 2022 avisiert.

„Das war wohl zu optimistisch“, sagt Hewakandamby heute. „Immer noch gilt, dass ich lieber gestern als heute eröffnet hätte. Aber man darf nicht vergessen, was Corona für Folgen hatte.“ Die Lieferzeiten etwa für die maßangefertigten Holztische, aber auch für die Kücheneinrichtung hätten sich so in die Länge gezogen, dass auch der Herbst als zweiter geplanter Öffnungstermin nicht zu halten war. „Die Kühltheke konnte erst Ende des Jahres eingebaut werden“, sagt Akila Hewakandamby.

Das sind die Öffnungszeiten

Nun können sich die Halveraner am Sonntag, 26. Februar, erstmals ein Bild vom Konzept der„Don Simon´s Avenue“ machen. Geöffnet hat die „Club-Bar“ mit Frühstücks-, Mittags- und Abendangebot dann mittwochs und sonntags von 8 bis 22 Uhr, donnerstags von 8 bis 24 Uhr sowie freitags und samstags von 8 bis 1 Uhr (Ende je nach Besucherzahl).