Gezielte Messungen: Hier fährt jeder Zehnte zu schnell

Temposünder-Bilanz

+ © Hesse © Hesse

Halver - Mit gezielten Messungen am Mittwoch und Donnerstag lotete die Polizei an der Karlshöhe gezielt die gefahrenen Geschwindigkeiten aus. Anlass ist die Häufung schwerer Unfälle auf der Frankfurter Straße am Ortsausgang in Richtung Kierspe.