Nach tödlichen Unfällen: Attacke auf neuen Blitzer

Besprüht und mit einem Metallgegenstand versucht zu zerstören: Der gepanzerte Blitzer-Anhänger des Märkischen Kreises wurde nach einer Woche an der B229 bei Schwenke Opfer von Vandalismus – trotz tödlichen Unfällen in den vergangenen Wochen. © Lorencic, Sarah

„Endlich“, dachten sich die Anwohner als der Blitzer-Anhänger des Kreises an die B229 gestellt wurde nach dem Verkehrsterror, der auch Todesopfer forderte. Nach einer Woche aber wurden die Anwohner von einer Attacke auf den Blitzer geweckt.

Halver – Dem einen oder anderen wird der neu aufgestellte Blitzer an der B229 bereits aufgefallen sein. Seit dem 12. Oktober steht der sogenannte Enforcement Trailer des Märkischen Kreises in Höhe Schwenke. Zum ersten Mal kommt Halver in den Genuss dieser Geschwindigkeitsmessanlage, sagt Bürgermeister Michael Brosch und ist froh, dass der Bitte der Stadt Halver nachgekommen wurde. Denn auf seinem Schreibtisch liegt eine Unterschriftenliste der Anwohner aus der Ortschaft an der Rader Straße. Es ist zu laut, der Verkehr rollt zu schnell über die Bundesstraße und das erhöhte Verkehrsaufkommen durch die A45-Brückensperrung macht die Situation nur noch gefährlicher, so der Tenor.

Kein Schutz vor Vandalismus trotz Panzerung, Löschanlage und Alarmsystem?

Nach nur einer Woche aber wurde der Blitzer-Anhänger jetzt beschädigt. Die Scheibe, die wohl einzigen Schwachstelle des gepanzerten Blitzers (» INFOKASTEN, unten am Text), wurde mit Farbe besprüht und durch Gewalteinwirkung beschädigt. Manuela Pollmann und Didier Boterberge wohnen unmittelbar im Haus an der Stelle, an der der Blitzer aufgestellt wurde. Manuela Pollmann informierte die Polizei über die Beschädigung des Trailers.

Auto fuhr ohne eingeschalteten Scheinwerfer vom Tatort weg

Sie und ihr Mann hatten am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr laute Schläge von draußen gehört. Sofort wussten sie, dass jemand an dem Blitzer sein muss. Es sei so laut gewesen, dass Didier Boterberge erst dachte, jemand hätte mit einem Baseballschläger gegen den Anhänger geschlagen. Als er ans Schlafzimmerfenster mit direktem Blick auf den Blitzer ging, sah er noch kurz ein Auto, das dann mit ausgeschalteten Scheinwerfer vom Blitzer weg fuhr.

Motiv des Täters: Geblitzt worden? Nicht geblitzt werden?

Zwei Polizeibeamte kamen am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr nach Schwenke, um den Schaden aufzunehmen. Die Beschädigung an der Scheibe lassen eher auf einen Hammer oder Ähnliches deuten. Sie vermuten auch, dass mit einer Zigarette Löcher in die Kunststoffscheibe eingebrannt wurden. Ob der Blitzer jetzt noch seinen Zweck erfüllen kann, ist unklar. Klar ist, der Blitzer hat jemanden immens gestört. Jemand der geblitzt wurde und das Foto vernichten wollten vielleicht, so die Diskussion der zwei Polizeibeamten.

Ob der Blitzer aufwendig repariert werden muss, ist noch unklar. © Sarah Lorencic

Zumindest hat der Blitzer in seiner Woche schon ordentlich gearbeitet, wie Manuela Pollmann und ihr Partner erzählen. Wenn sie abends im Schlafzimmer sind, sehen sie immer, wenn er auslöst. Zum Teil im Minutentakt. Und das finden sie gut: „Strafe muss sein“, sagt Manuela Pollmann. Sie hatte die Unterschriftenliste aus der Nachbarschaft dem Bürgermeister vorgelegt und klar gesagt: Es muss sich etwas ändern. Der Verkehr ist da und er wird auch nicht verschwinden, sagt sie. Aber die Pkw und Lkw sollen sich wenigstens an die Geschwindigkeit halten. „Unter der Woche ist das hier eine Autobahn und am Wochenende eine Rennstrecke“, sagt Didier Boterberge. Wie schlimm das Fahrverhalten auch für die Verkehrsteilnehmer enden kann, belegen Unfälle aus den vergangenen Wochen – zwei Personen starben. Nicht zuletzt soll der Blitzer auch vor Raserei mit schlimmen Ausgang schützen.

50km/h wünschen sich die Anwohner von Ortsein- bis Ortsausgang

Als Unfallschwerpunkt wurde die Strecke auch im Stadtrat angesprochen. Ob man die Geschwindigkeit nicht reduzieren könne, wollte Jana Schrage (Bündnis 90/Die Grünen) wissen. Geht es nach den Anwohnern, solle zumindest entlang des Ortes das Tempo auf 50 km/h reduziert werden. Zu gefährlich sei der Verkehr. „Manchmal ist es hier vierspurig“, erzählt Boterberge. Nämlich dann, wenn zwei Lkw den Seitenstreifen nutzen, um sich überholen zu lassen – trotz Überholverbot. Oft käme es zu diesen gefährlichen Situationen. Weil es keinen Gehweg gibt, müssten Kinder, die zur Bushaltestelle gehen, auf eben diesem Seitenstreifen laufen. Zu gefährlich finden das Eltern aus dem Ort und bringen ihre Kinder mit dem Auto in die Schule.



Wohnen an der B229: Manuela Pollmann (rechts) und Didier Boterberge haben sich über den Blitzer gefreut und sind enttäuscht, dass er schon Opfer von Vandalismus geworden ist. © Lorencic, Sarah

Derzeit überprüft der Blitzer die Geschwindigkeit der Fahrzeuge, die aus Rade kommen, also bergab fahren. In Richtung Rade steht nicht weit vom Blitzeranhänger auch eine dauerhafte Blitzeranlage. Was viele nicht wissen: sie ist schon lange nicht mehr in Betrieb, erfüllt aber durch Unwissenheit der Verkehrsteilnehmer dennoch gewissermaßen ihren erzieherischen Zweck, wie Kreispressesprecherin Ursula Erkens erklärt. Für alle die, die es wohl wissen, wird der mobile Blitzer nach gewisser Zeit mal die andere Fahrtrichtung überwachen. Aber dafür muss er erst wieder instand gesetzt werden.

Enforcement Trailer: Der gepanzerte Blitzer Der Enforcement Trailer ähnelt äußerlich einem Anhänger und lässt sich mit jedem Kraftfahrzeug mit Anhängerkupplung bewegen. Zur einfachen und genauen Ausrichtung am Messstandort verfügt er zudem über einen eigenen Antrieb mit Fernsteuerung. Für den Messbetrieb lässt sich der Anhänger vollständig auf den Boden absenken. Dabei verschwinden die Räder in der gepanzerten Außenhülle, was eine Bewegung oder den Abtransport durch Unberechtigte sowie Brandlegung erschwert. Ein Alarmsystem schützt die Messtechnik vor Vandalismus. Zudem schützt unter anderem eine schusssichere Hülle das System vor Sachbeschädigung und ein internes Löschsystem vor Brandstiftung. Der Anhänger ist mit Akkus ausgestattet, die einen ununterbrochenen Messbetrieb über mindestens fünf Tage ermöglichen. Um den Messbetrieb zu verlängern, lassen sich die Akkus vor Ort tauschen. Ein integriertes Modem überträgt die Messdaten verschlüsselt über Mobilfunk und ermöglicht den Fernzugriff auf das System. Dadurch bietet das Messgerät einen völlig autonomen, mehrtägigen Messbetrieb ohne Personaleinsatz.

Zur Geschwindigkeitsmessung wird die laserbasierte Light Detection and Ranging-Technik eingesetzt. Über Laufzeitmessung ermittelt ein scannender Laser die Geschwindigkeiten und Positionen aller Fahrzeuge im Messfeld über mehrere Spuren hinweg gleichzeitig. Variable Geschwindigkeitsbegrenzungen sowie Durchfahrtsverbote nach Uhrzeit, Fahrstreifen und Fahrzeugklassen lassen sich ebenfalls überwachen.

