Das Durchfahrtsverbot und die Auswirkungen auf die L528

Von: Frank Zacharias

Verkehr an der Kreuzung der B229/Remscheider Straße: „Wir können froh sein, dass wir eine Umgehungsstraße haben“, sagt der Erste Beigeordnete der Stadt Halver, Simon Thienel, etwa mit Blick auf die Nachbarstadt Breckerfeld. © F. Zacharias

Die Sorgen waren groß bei den Lüdenscheider Nachbarn: Würde das Durchfahrtsverbot für Transit-Lkw in Brügge zum Chaos auf den Nebenstrecken der Region führen? Wir haben in Halver und Breckerfeld nachgefragt.

Halver/Breckerfeld – In beiden Städten hatten sich die Bürgermeister über mögliche Folgen der seit 10. Juni geltenden Regelung intensive Gedanken gemacht. Und wurden auch laut: André Dahlhaus, Bürgermeister der Hansestadt, forderte bereits die Prüfung eines eigenen Durchfahrtsverbotes, um die Landesstraße 528, die von Hagen über Breckerfeld, Halver und Kierspe bis nach Meinerzhagen führt, zumindest auf seinem Stadtgebiet zu entlasten. Dies hätte auch unmittelbare Folgen für den Abschnitt der L528 in Halver. Aber: Dazu wird es offenbar nicht kommen.

Amtsleiter: Keine Verschärfung in Breckerfeld

Wie Jürgen Seuthe, Amtsleiter der Stadt Breckerfeld, auf Anfrage unserer Redaktion erklärte, haben aktuelle Verkehrszählungen und Beobachtungen keine nennenswerte Verschärfung der Lage seit der B54-Sperrung offenbart. Weitere Zählungen seien jüngst erfolgt, die Ergebnisse lägen allerdings noch nicht vor. „Wir haben die zuständigen Behörden des Ennepe-Ruhr-Kreises und von Straßen.NRW miteinbezogen“, blickt Seuthe, der derzeit Bürgermeister Dahlhaus (Urlaub) vertritt, zurück. „Alle beobachten jetzt erst mal weiter die Entwicklung. Fest steht aber: Mit der Sperrung der B54 ist kein exorbitant stärkerer Lkw-Verkehr in der Stadt spürbar. Das bestätigen diverse Stellen.“

Lkw-Verkehr in Breckerfeld: Die Folgen des Durchfahrtsverbots in Brügge sind aber geringer als befürchtet. © F. Zacharias

Dass es zwischenzeitlich zur Durchfahrt ganzer Lkw-Kolonnen komme, könne in den Ampelschaltungen an den Ortseinfahrten begründet liegen, so Seuthe weiter. Doch generell habe das in Lüdenscheid geltende Durchfahrtsverbot für Lkw, die die Region nur als Transitstrecke aufgrund der gesperrten Rahmedetalbrücke nutzen, keine Konsequenzen für die Hansestadt – ein Durchfahrtsverbot für Breckerfeld oder sogar eine Klage gegen die Lüdenscheider Verfügung ist also vom Tisch. Zumindest Stand jetzt.

Die Lkw fahren unsere komplette Infrastruktur kaputt.

Dass die Situation dennoch alles andere als zufriedenstellend ist, steht fest. Die Folgen der A45-Sperrung seien dabei längst nicht nur eine Frage des Staus und Verkehrslärms, wie Simon Thienel, Erster Beigeordneter und Kämmerer der Stadt Halver betont. „Die Orte leiden an vielen Stellen. Fakt ist: Die Lkw fahren unsere komplette Infrastruktur kaputt.“ Ein Problem, für das es jedoch keine Musterlösung gebe, so Thienel. „Jeder hat seine Interessen, aber mir ist wichtig, dass wir unsere Wirtschaft nicht aus den Augen verlieren. Wenn ich etwa mit Spediteuren spreche, wird klar, dass die sich sehr große Sorgen machen.“ Die deutlich längeren Fahrzeiten würden die Kosten für jede einzelne Tour nach oben treiben. „Das ist ein Punkt, den man schnell vergisst“, sagt Halvers Erster Beigeordneter.

In puncto Verkehrsdruck ist Simon Thienel indes froh über eine ganz elementare Entscheidung, die einst in Halver getroffen wurde. „Wir können froh sein, dass wir eine Umgehungsstraße haben. Die nimmt uns viel Druck aus der Stadt.“

Ortsumgehung als entscheidender Unterschied

Im Gegensatz zu Breckerfeld, wo eine Ortsumgehung seit Jahrzehnten ein Zankapfel ist und immer noch nicht kurzfristig realisiert werden dürfte – wenngleich das Land das Projekt im vergangenen Jahr mit erhöhter Dringlichkeit auf die Liste gesetzt hat. Und so hatte Bürgermeister André Dahlhaus in einer Stellungnahme an den Ennepe-Ruhr-Kreis noch vor Kurzem ausdrücklich auf die Engstellen im Ortskern hingewiesen, wo der Bürgersteig teilweise nur 50 Zentimeter breit ist. Fußgänger müssten häufig warten, damit Lkw zunächst an ihnen vorbeifahren.

Denn: Ob mit oder ohne Folgen des Lkw-Durchfahrtsverbots in Lüdenscheid – die A45-Sperrung ist weiterhin spürbar – sowohl in Halver als auch in Breckerfeld . „Diesen Unterschied merken wir seit Dezember 2021 nach wie vor“, sagt der Breckerfelder Amtsleiter Jürgen Seuthe. Bürgermeister Dahlhaus habe generell zum Thema Verkehr auch mit den Bürgermeistern der Städte Halver, Michael Brosch, und Kierspe, Olaf Stelse, bereits Kontakt aufgenommen. Derzeit konzentriere man sich jedoch auf Ansprechpartner im eigenen Landkreis.