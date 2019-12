Kaputte Straßen in Berge bleiben Thema - Anfrage an den Landtag

Begegnungsverkehr ist abschnittsweise nicht mehr möglich. Abhilfe schafft ein couragierter Ausflug in die Wiese und zurück, denn das Bankett ist streckenweise nicht mehr vorhanden.

Halver - Die städtische Straße zwischen Heesfeld und Schmidtsiepen über Berge wird Thema im Landtag.

In einer Kleinen Anfrage erkundigt sich der heimische SPD-Abgeordnete Gordan Dudas, wer für die in den vergangenen Wochen entstandenen Schäden aufzukommen hat.

Zum Hintergrund: Durch die Sperrungen der Bundesstraße 229 zunächst im Bereich Radevormwald, ab Oktober auch zwischen Halver und Brügge, hatte sich der Verkehr Ausweichstrecken auch über Schleichwege außerhalb der regulären Umleitungen gesucht. Im Sommer massiv betroffen waren die Anlieger der Beverstraße in Schwenke.

Verkehrsdruck stark gestiegen

Im weiteren Verlauf stieg der Verkehrsdruck auch das Zigfache auf die Straße von Heesfeld nach Schmidtsiepen, die ansonsten der Erschließung der kleinen Ortslagen wie Berge, Neuenhaus, Pottheinrich und Grünewald dient.

Bereits im letzten Hauptausschuss hatte sich UWG-Ratsfrau Dr. Sabine Wallmann mit einer Anfrage an die Stadtverwaltung gewandt, wer denn nun für die Schäden an kaputt gefahrenen Randanlagen aufkomme und mit welchen Kosten zu rechnen sei. Dudas trägt das Thema nun in den Düsseldorfer Landtag.

Inhalt der Anfrage: