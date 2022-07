Nach Rechtsstreit: Keine Ruhe in Hesseln

Von: Sarah Lorencic

Das Teilstück der halbrunden Straße der Ortschaft Hesseln wurde verkauft. Das wurde vor einigen Jahren wegen eines Grundstücksdeals und Gerichtsverfahrens Thema. Die Folgen sorgen nun ein halbes Jahr nach dem Urteil in der Ortschaft wieder für Unruhe. Die Anwohner sind sauer auf die Stadt. Die aber kann das das Problem nicht ganz verstehen.

Halver – Es herrscht derzeit Frieden in der Nachbarschaft in Hesseln. Das sei schon mal anders gewesen und so wie es jetzt sei, soll es bleiben, sagt Sabine Landwehr, die seit rund 15 Jahren mit ihrem Ehemann Burkhard in dem kleinen Ort am Ende der Mühlenstraße wohnt. Die Halveranerin ist stattdessen „erbost und enttäuscht von der Stadt“.



Die kleine Ortschaft Hesseln hat Geschichte mit dem Verkauf eines Teilstücks der halbrunden Straße geschrieben (» IINFOKASTEN). Die Folgen des Verkaufs an André und Alexander Schickhaus seien jetzt zu spüren und die Stadt halte ihre Versprechungen nicht ein, so der Vorwurf.

Zur Erklärung: Die Fahrt nach Hesseln ist über zwei Einfahrten möglich. Eine davon, nämlich die ehemalige Hauptzufahrt, ist mit dem Verkauf 2018 in den Privatbesitz der Brüder Schickhaus übergegangen und nicht mehr befahrbar. 2019 wurde der Weg erstmals mit einem Schild, das auf die Privatstraße hinwies, gesperrt, musste aber wieder freigegeben werden. Die Stadt griff ein mit dem Hinweis auf das öffentliche Interesse. Die Sache landete vor Gericht. Die Stadt hat den Rechtsstreit verloren, im Januar fiel das Urteil.

Statt eines Schildes stehen von der Hauptstraße kommend jetzt Warnhütchen vor dem Ortseingang Hesseln. Eine Durchfahrt wird verhindert, was auch rechtens ist. Anwohnern und Lieferanten bleibt noch der andere Teil der hufeisenförmigen Straße, der deutlich schmaler ist und in der Kurve am Haus von Sabine und Burkhard Landwehr vorbeiführt. Weil die Zufahrt aus Sicht der drei Anwohner-Familien zu eng sei und zudem keinerlei Wendemöglichkeit biete, sei es nur eine Frage der Zeit gewesen, bis etwas passiert, sagt die 56-Jährige. Nachdem zwei Schubkarren umgefahren wurden, seien jetzt eine Regenrinne und ein Gartenzaun von einem großen Wagen zerstört worden. Beobachtet habe das niemand, aber eine andere Erklärung mache für die Eheleute Landwehr keinen Sinn. Sie haben den Schaden angezeigt und sich an die Redaktion unserer Zeitung gewandt, weil sie von der Stadt nichts hören.



Eigentlich sei versprochen worden, dass ein Sackgassenschild aufgestellt werde, das auf die Straßensituation hinweise. Eventuell sollte auch nur noch die Einfahrt für Anlieger möglich sein. Ob das am Ende Abhilfe schaffen würde, bleibt offen. Sorgen macht man sich vor allem mit Blick auf Feuerwehr und Rettungswagen. Sie passten nicht durch die enge Straße, erklärten die Anwohner schon vor Jahren, als der Verkauf der Teilstraße Thema in der Politik war.



Jetzt ist die Straße verkauft, das Gerichtsverfahren vorbei und die Privatstraße unbefahrbar. Fahrzeuge aller Art fahren vor die Tür des Ehepaars, müssen auf den Auffahrten der Anwohner in mehreren Zügen wenden oder rückwärts hoch zur Hauptstraße zurückfahren. Vor dem Straßenverkauf sei der schmale Teil der Straße kaum befahren gewesen, erklärt Sabine Landwehr. Kritik in Richtung der Schickhaus-Familie äußert keiner. Es gehe nur um das Verhalten der Stadt.



Bis vor zwei Monaten standen am Haus des Ehepaars Landwehr zwei Pfosten, sie machten beide Zufahrten nach Hesseln zu Sackgassen. Die Pfosten hatte das Straßenverkehrsamt des Märkischen Kreises nach einer Ortsbesichtigung genehmigt. Denn wenn die Eheleute aus ihrer Tür gehen, würden sie auf der Straße stehen, erzählt die Hausbesitzerin. Vor zwei Monaten wurden die Pfosten von der Stadt allerdings wieder entfernt, weil mit der Sperrung der Privatstraße ein Haus nicht mehr angefahren werden konnte.



Sabine Landwehr äußert in diesem Zuge auch den einstigen Willen, das Stück Straße zwischen ihrem Haus und Garten der Stadt abzukaufen – noch weit vor dem Verkauf an die Schickhaus-Brüder. Ein Verkauf wurde abgelehnt. Damals wollte das Ehepaar Haus und Garten verbinden. Die Auffahrten hätten damals noch alle Parteien gekommen. Die Straße wäre wie mit den Pfosten geteilt und zu zwei Sackgassen geworden. Und vor der Tür wäre kein Fahrzeug mehr gefahren.



Erst vor Kurzem versuchte das Ehepaar erneut, das Straßenstück vor ihrer Haustür zu kaufen, was auch Bürgermeister Michael Brosch bestätigt. Es ging jedoch nicht mehr um die Verbindung von Haus und Garten, sondern um mehr Handhabe in der Ortschaft. Ein Verkauf sei abgelehnt worden, dafür aber die Beschilderung in Aussicht gestellt, sagt Sabine Landwehr. Aber: „Es passiert nichts“. Die Anwohner sind sauer.



Geschichte von Hesseln in kurz Alexander und André Schickhaus wollten die Straße vor ihrem Grundstück in Hesseln kaufen. Die Mutter der Brüder besaß ein Grundstück im hinteren Bereich des Langenscheids: fast 25 000 Quadratmeter Fläche in der Nähe des Gewerbegebiets am Ende der Oststraße. Die Stadt kaufte diese Fläche und verkaufte die Straße in Hesseln. Abgewickelt wurden beide Geschäfte am 28. Dezember 2018. Auf Wunsch der Stadt habe das größere Geschäft über die potenzielle Gewerbefläche ausdrücklich zuerst beurkundet werden sollen, sagt die Familie Schickhaus, die nun dachte, über die Straße verfügen zu können, stattdessen untersagte die Stadt die Sperrung mit dem Hinweis auf öffentliches Interesse. Die Brüder klagten und wollten feststellen, dass das Teilstück nicht die Eigenschaft einer öffentlichen Straße besitzt. Im Januar fiel das Urteil, das ergab, dass die Straße nie eine war. D

Michael Brosch sagt zu Hesseln klar, dass der eine Teil öffentlich und der andere privat sei „und so bleibt es auch“. Den Kaufwunsch könne Brosch nicht nachvollziehen und will auch keine weiteren Probleme in die Siedlung bringen. Verstehen könne er die Problematik für die Anwohner nicht. Er könne sich keinen übermäßigen Verkehr in der Siedlung vorstellen – im Gegenteil. Er sei der Meinung, dass es sogar weniger sei als vorher – immerhin sei entlang des verkauften Straßenstücks ein Gewerbe angesiedelt gewesen. Auch das Problem mit der Feuerwehr sehe er nicht. Ein Sackgassenschild könne aus seiner Sicht hingegen aufgestellt werden, sagt Brosch. Allerdings müsse das vom Märkischen Kreis angeordnet werden. Die Stadt könne das nicht entscheiden.



„In Hesseln ist etwas schief gelaufen, das brauchen wir nicht schönreden“, fasst Brosch die Vergangenheit zusammen. Er wünsche sich Ruhe in dieser Sache. Die Anwohner allerdings auch. Die Frage nach dem Weg hin zur Ruhe bleibt zumindest offen.