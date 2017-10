Nach 29 Jahren Pause: Oberbrügge feiert wieder Dorffest

+ © Spies Peter Seyfried, Britta Kattwinkel-Kiefer und Jürgen Wichert (von links) vom Aktionsbündnis Oberbrügge-Ehringhausen. Gemeinsam mit weiteren Mitgliedern haben sie das Dorffest organisiert. © Spies

Oberbrügge - Die allerletzten Vorbereitungen laufen: Am Samstag, 7. Oktober, findet nach 29 Jahren Pause wieder ein Dorffest in Oberbrügge statt. Damit am Festtag alles wie geplant abläuft, haben die Organisatoren des Aktionsbündnisses Oberbrügge-Ehringhausen alles akribisch vorbereitet.