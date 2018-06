Gülle-Skandal in der Neye-Talsperre: Jetzt geht's um Schadensersatz

Start des Zivilverfahrens vor dem Landgericht Hagen

+ © Krumm Zur Bewältigung der Folgeprobleme des Gülle-Skandals – darunter die biologische Rettung der Neye-Talsperre – verursachten einige Kosten. Anfang Juli soll die Entscheidung in Sachen Schadensersatz erfolgen. © Krumm

Halver/Hagen - Im Landgericht Hagen wird seit Montag wieder über die Gülle in der Neye-Talsperre verhandelt, die am 15. März 2015 aus dem Gülletank eines Halveraner Landwirts über den Neye-Bach in die Trinkwassertalsperre gelaufen war.