Mode-Geschäft schließt nach 48 Jahren

Eine Ära geht in Halver zuende

+ © Hesse Inge Bauckhage-Werner mit Gabriele Skuthan, eine ihrer „super Mitarbeiterinnen“. © Hesse

Halver - Wenn man sagt, dass der Einzelhandel am Ort auch an der Stadtgeschichte mitschreibt, dann geht am 31. August 2019 an der Bahnhofstraße eine Ära in Halver zu Ende.