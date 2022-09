Nach Ende vom Tankrabatt: Preise in Halver steigen - unterschiedlich stark

Von: Florian Hesse

Der Spritpreis springt über Nacht um 35 Cent nach oben. © Florian Hesse

Nachdem es nach Einführung des Tankrabatts offenbar Schwierigkeiten gab, die Subventionen der Bundesregierung kurzfristig an die Autofahrer weiterzureichen, ergaben sich mit Wegfall des Zuschusses keine Probleme in dieser Hinsicht.

Wer noch am Mittwoch den Tank befüllt hatte, musste zwar zum Teil mit deutlichen Wartezeiten rechnen, konnte aber je nach Bedarf auch tatsächlich Geld sparen.

Während es in Halver weitgehend überschaubar blieb, bildeten sich andernorts allerdings Schlangen bis hin zur Behinderung des fließenden Verkehrs.

Anders lief es am Donnerstag, als es an den Zapfsäulen extrem ruhig blieb. Super E10, Super und Super plus hatten sich über Nacht um 35 Cent verteuert. Dieselfahrer waren mit einem Anstieg um 4 Cent vergleichsweise besser dran.